国安教育日暨警民同乐日 千帆科技设NSmarties童心护港AI互动平台 小学生沉浸式学习「总体国家安全观」

警务处今日（12日）在金钟夏悫花园（提子公园）举办「全民国家安全教育日2026暨警民同乐日」。本地创科企业香港千帆科技有限公司，展出专为小学生设计的人工智能AI互动平台，协助学童认识国家安全资讯，吸引不少家庭客排队体验。有家长表示，国家安全对下一代非常重要，平台有助子女学习相关知识，保护自己。有学生表示，平台在书本以外，以有趣方式呈现国家安全各项领域，令知识更深刻地印在脑海。

结合创科元素 多元学习国安

同乐日有多项表演环节，包括警察乐队少年团音乐表演、少年警讯剑击示范、警犬表演、魔术表演等；亦设「NSpeed国安号」宣传车及「护港号」小型展览馆，以生动方式展示国家安全资讯。

传统展览以外，今届活动更结合创新科技元素。香港千帆科技有限公司展出的「NSmarties童心护港AI互动平台」，主要以小学生为目标对象，有别传统的单向阅读，系统配备生成故事书及短片功能，让学童透过平台参与问答游戏，在沉浸式的体验中学习「总体国家安全观」20个重点领域的知识。

邓炳强周一鸣「声音导航」

记者现场了解，平台更邀得保安局局长邓炳强及警务处处长周一鸣「声音导航」，吸引不少家庭客排队体验。就读中二的邹同学表示，现时多地出现战乱，国家安全能为人民带来和平，自己亦立志长大后报效社会，故报名参与同乐日活动，「了解多些（国家安全法律）之后，至少不会违法、犯法」。他认为，平台的问答学习模式，让学习国安知识更具趣味。

家长傅女士表示，本港过去经历动荡，有感国家安全对下一代活在安全环境非常重要，故带一对分别7岁及5岁的子女参与活动，「都有跟他们解释之前香港发生的事，所以我们都要保护香港，维护国家安全」。她又认为，平台让子女从中学到网络安全、社会安全等知识，反思如何保护自己。

就读中二的林同学表示，社会已步入人工智能生成时代，平台涵盖20个国家安全领域知识，针对幼稚园至初小学生，有助他们更多了解国家安全的知识。于个人而言，她称学习国家安全知识有利学业，「我们都需要了解，或者去探讨一下 ，可能在学校也用得着。」

共创明Teen学员：能在书本以外认识国安

现场亦有「共创明『Teen』计划」的中学生学员，在友师带领下参与国安日活动。有学员认为，AI互动平台让学生在书本以外认识国家安全，亦可让年幼学生在高中「公民及社会发展科」前，提前接触国家安全知识。

黎同学表示，活动让未成年人士，更了解自身在国家安全的角色及责任。她说，对活动印象深刻，而自己作为中学生，可透过讲座等活动，向后辈分享所学习到的国家安全知识。

罗同学表示，从摊位活动中学到资讯安全，认为知识有助应试。林同学认为，活动有助市民了解国家发展，加深对国家的归属感，很有意义。

记者：萧博禧