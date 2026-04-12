童军总会115周年 维园办国安暨军乐汇演嘉年华 陈国基：活泼生动方式推广国安

今年为香港童军成立115周年，适逢本月15日的「全民国家安全教育日」，香港童军总会一连两天于维多利亚公园硬地足球场举办「香港童军115周年国家安全暨军乐汇演嘉年华」，今午（12日）举行典礼仪式及军乐汇演。政务司司长陈国基出席活动时表示，政府自2022年底公布《青年发展蓝图》，勾画青年工作整体方向，至今已落实超过160项具体行动，并额外推出逾百项新措施，期望能与时并进，全方位回应年轻人发展需要。

陈国基：展现港青爱国情怀舞台

陈国基致辞时表示，是次嘉年华既是庆祝童军总会成立115周年的盛会，亦是一次展现香港青少年爱国情怀的舞台。童军总会拥有超过4.8万名青少年成员，同时是共创明Teen计划重要策略伙伴之一；多年来凝聚青少年，促进他们成长成材，赢得社会各界认同和支持。

他提到，童军总会一直透过多元化系统训练，帮助青少年学会独立、合作和承担，近年更是重点推动国民教育活动，让成员深入了解国家历史、文化和发展，培养家国情怀，「这些工作与政府培育爱国爱港、具备世界视野、有抱负和正向思维新一代的青年发展愿景是完全一致。」

他续称，国家安全不只是边防或军事，亦都包括文化安全、网路安全、经济安全等各方面，国家安全与每一个人的生活息息相关。是次活动用节奏鲜明的音乐汇演及多个活动摊位，以活泼生动的方式将国家安全的意识带给青少年，做法值得欣赏，「希望总会继续全力支援青少年发展，让更多青少年在童军大家庭中茁壮成长、团结互助、勇于担当，肩负起携手创造光辉未来的使命，为香港、为祖国奉献自己的一份力量。」

黎伟生：五育并举引领年轻一代心系家国

香港童军总会总监黎伟生表示，香港童军走过115载岁月，一直秉持童军精神，对国家尽责任，专注培育青少年，与香港同步成长。他感谢所有支持童军运动的前辈、家长、各界持份者，亦特别感谢远道而来的内地青少年朋友、本地各制服团队，以及各宗教领袖的祝福，为童军运动注入前行力量。

他亦指，童军一向重视培育青少年的品格、服务精神与国际视野，亦深深明白，稳定安全的环境，是年轻人逐梦成长的重要根基。作为香港具百年历史的青少年团体，总会一直配合特区政府的青年发展蓝图，以德、智、体、群、美五育并举，引领年轻一代心系家国、开拓眼界，努力成长为有担当、有格局、身心健全的社会栋梁，这正是童军一直以来的使命与坚持。

7位宗教领袖向「香港童军115周年」送上祝福

典礼其后由陈国基颁发「香港童军115周年特别贡献二星金章」予总会执行委员会副主席殷巧儿及香港童军贝登堡联谊会会长苏启明，并由警务处处长周一鸣及入境处处长郭俊峰颁发「颁发香港童军115周年特别贡献一星金章」，中央驻港青年工作部副部长万宁、中央驻港维护国家安全公署一局副局长谢志祥及惩教署助理署长何国文则颁发「香港童军115周年特别贡献金章」。

典礼亦进行宗教祝愿环节，由7位宗教领袖分别为「香港及香港童军115周年」送上祝福；另有军乐汇演环节，由纪律部队乐队与香港童军乐队联合演奏，香港警察乐队、惩教署步操乐队、入境事务处乐队、海关乐队、香港童军乐队则分别进行独立演奏。

出席嘉宾包括政务司司长陈国基，香港童军总会总监黎伟生、执行委员会主席叶永成，中联办青年工作部副部长万宁，国安公署联络局副局长谢志祥，警务处处长周一鸣，入境处处长郭俊峰，民政及青年事务局青年专员陈瑞纬，以及惩教署助理署长（人力资源）何国文。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦