麦当劳促成刘德华X姜涛世纪合作 二人重拍经典复刻版MV 庆祝麦当劳叔叔之家成立30周年

「飞，我伴你飞；家，我为你起。」这几句歌词深入民心，来自刘德华主唱的经典慈善歌曲《没有翅膀的天使》，从2007年问世之后，陪伴无数港人走过高低起伏的日子。为了庆祝香港麦当劳叔叔之家成立30周年，香港麦当劳破天荒联乘首唱者刘德华和重唱者姜涛，携手再一次推出经典的复刻版MV。事隔近20年，熟悉的旋律再度响起，「没有翅膀的天使」因爱重生，两代偶像以动人歌声，跨代延续麦当劳不曾褪色的温暖承诺——为病童家庭持续送上最坚实的陪伴。

跨代偶像为病童家庭送陪伴

作为「香港麦当劳叔叔之家星级监护人」，刘德华多年来一直以行动支持病童家庭。他亲自填词主唱《没有翅膀的天使》，以温柔的歌声为许多病童家庭寻医路上献上一盏暖灯，照亮他们的内心。适逢麦当劳叔叔之家成立30周年，麦当劳促成刘德华及「香港麦当劳叔叔之家慈善大使」姜涛世纪合作，透过全新编曲与MV叙事，将「高低也与你一起」的感动重现眼前，让努力对抗病魔的小朋友及其家人得到慰藉。

刘德华：为歌曲赋予更深层意义

MV中，姜涛细腻地复刻刘德华当年演绎《没有翅膀的天使》时的每一幕神韵，从眼神、动作到过镜效果，皆精准致敬经典瞬间。其后刘德华惊喜现身，与姜涛、5位来自麦当劳叔叔之家的康复病童及一众小演员，在草地上牵手嬉戏、相视而笑。画面舍去华丽特效，回归率真的笑脸与拥抱，温暖人心。

刘德华坦言：「今次有机会与姜涛及一班来自麦当劳叔叔之家的小朋友重新拍摄呢个经典复刻版MV，都为呢首歌赋予一个更深层的意义」，寄望大众能「好似歌词『高低也与你一起』一样，继续支持病童同佢哋嘅家人」。他更特意在复刻版MV尾声中改编歌词，融入生日歌，为麦当劳叔叔之家踏入30周年送上祝福。

连续4年担任慈善大使的姜涛说：「我好多谢麦当劳今次畀呢个机会我，令我有机会与刘德华先生同场拍摄，我仲好荣幸可以重演佢嘅角色，希望今年可以畀到惊喜大家，同我哋一直继续分享爱心，为社会注入正能量。」

刘德华早于2007年已曾探访香港麦当劳叔叔之家。

食指定套餐 助捐款基金

30年来，麦当劳透过不同市场推广及慈善活动，已为香港麦当劳叔叔之家慈善基金筹得逾1.1亿港元，为病童家庭提供「家以外的家」。此次跨世代合作，以刘德华不变的善心，与姜涛的青春能量，交织成动人乐章，见证麦当劳多年来「伴你飞」的初心不变，让爱与希望代代相传。即日起，公众可于香港麦当劳各官方社交平台观看《没有翅膀的天使》经典复刻版MV。

植根香港逾半世纪，麦当劳多年来汇集各界巨星艺人推动公益，与刘德华的缘分尤为深厚。除了2007年为麦当劳叔叔之家创作《没有翅膀的天使》，刘德华亦曾亲身探访病童家庭，并设计麦当劳叔叔之家明星版熊BearBear作义卖筹款，以实际行动支持病童家庭。

此外，配合麦当劳叔叔之家成立30周年，麦当劳同步展开年度Big Mac Big Heart捐款活动，再度伙拍连续4年担任慈善大使的姜涛推动善举。即日起至活动期间，顾客凡以优惠价36元购买巨无霸或脆鸡巨无霸套餐，麦当劳即捐出1元予「香港麦当劳叔叔之家慈善基金」。无论透过餐厅柜、自助点餐机、麦当劳App或第三方外送平台订购，均可参与，与香港人一同麦麦关怀社区。

麦当劳再度联乘姜涛举办Big Mac Big Heart活动献爱心。

麦当劳多年「麦麦支持」 微电影音乐会守护重病儿童

香港麦当劳多年来「麦麦支持」香港麦当劳叔叔之家，除了找来巨星唱主题曲外，多年来还推出不同活动「应援」及捐款，让重病儿童与家人在漫长且艰辛的抗病路上不再孤单。例如曾于2023年推出取材自真实个案的微电影《在一起才是家》；而去年麦当劳50周年慈善音乐会，更集结陈奕迅、谢霆锋、容祖儿、张敬轩及MIRROR等巨星，凝聚社会爱心。

麦当劳曾推出微电影《在一起 才是家》，取材自香港麦当劳叔叔之家真实个案。