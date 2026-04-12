控烟｜汤修齐指重点向建筑界推广戒烟 以抽奖等奖励形式作鼓励

由4月30日起，在公众地方管有指明另类吸烟产品，包括电子烟烟弹、烟油、加热烟支及草本烟，即使随身携带而未有吸食或使用，均属违法。吸烟与健康委员会主席汤修齐及港大公共卫生学院教授陈肇始今早（12日）在电台节目指，鼓励戒烟仍然是工作重点，期望早日实现「无烟香港」的愿景。

汤修齐指，委员会早前委托大学进行的研究发现，电子烟含有超过1000种传统香烟没有的有害化学物质，会引致癌症及呼吸道疾病。他认为所谓电子烟「害处较少」的说法是「绝对的误导」，并忧虑有年轻人利用电子烟吸食毒品。

「禁弹不禁枪」逻辑矛盾

他以「禁弹不禁枪」为喻，指出现行法例只禁止了电子烟的烟弹，却未禁止吸食装置本身，逻辑上存在矛盾。委员会将继续倡议全面禁止管有电子烟机，进一步规管吸食装置。他重申，委员会将继续促请政府检讨并增加烟草税，使其占比由现时约63%提升至世界衞生组织建议的75%水平。长远而言，他期望政府能尽快落实「无烟世代」政策。

关注薄荷烟及地盘工人吸烟问题

陈肇始指出，本港吸烟率已从10.2%降至8.5%，意味着成功让超过10万名烟民降低患上严重疾病的风险，同时保护了至少10万个家庭的健康幸福。但她认为仍需进一步落实控烟政策，防止年轻人因另类烟草产品而成为新烟民，否则过往的控烟成果将付诸东流。她特别关注薄荷味传统香烟，指有味烟草产品会吸引女性及年轻人吸烟，建议尽快禁止。

此外，陈肇始关注建筑地盘工人的吸烟情况，指他们工作辛劳加上吸烟习惯，数据显示工人非因职业意外的死亡人数较高。她透露，早前已推出两次「筑健无烟」先导计划，在建筑公司的配合下，于地盘向工人讲解吸烟祸害，并转介个案参与戒烟计划，合共约80人参加。陈肇始称，只要政府加大力度推行政策，各界齐心协力投入更多资源，加上市民对健康城市的期盼，香港定能持续向「无烟」目标迈进。

汤修齐表示，吸烟与健康委员会的「戒烟大赢家」活动今年将重点吸纳建筑界人士，以奖励方式鼓励戒烟，例如若成功戒烟可参加抽奖等。同时，委员会将与建造业议会（CIC）合作，利用其每年近500场的「饭盒会」，派遣专家及博爱医院等机构的中西医团队到地盘，即场提供戒烟资讯与跟进服务，帮助他们戒烟。

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