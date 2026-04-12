天文台︱周二及周三天气炎热 市区日间达30°C 新界两区高见32°C 4.16起连落6日雨

天文台今日（12日）表示，一股偏南气流会在未来数日影响广东沿岸，该区日间炎热。高空反气旋亦会在未来一两日覆盖南海北部及华南沿岸，该区天色大致良好。天文台预料高空反气旋会在本周中期减弱，而低压槽会在本周后期为华南带来几阵骤雨。

周二及周三 上水及打鼓岭料高见32度

根据天文台九天天气预测，周二及周三（14及15日）部分时间有阳光。日间炎热，市区最高气温达30度；上水及打鼓岭更料高见32度。不过，周四（16日）开始将会有骤雨，预计「下雨天」维持至下周二（21日）。

接近周末有几阵骤雨

本港地区今晚及明日天气预测，大致多云，明早最低气温约26度，日间部分时间有阳光及炎热，市区最高气温约29度，新界再高一两度。吹和缓南风，初时高地风势清劲。

展望随后两三日部分时间有阳光，日间炎热。接近周末有几阵骤雨。