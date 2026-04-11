玛嘉烈医院内科及老人科实习医生涉泄病人私隐 医管局 : 已暂停职务 明起暂时休假

继ViuTV选秀节目《全民造星III》参赛者、被称「靓仔医生」的苏浚祈近日卷入社交平台泄露病人私隐风波，最终被医管局终止合约后，再有实习医生因在社交媒体泄露病人私隐而出事。医管局发言人今日( 11日 )表示，医管局要求所有员工严守专业守则，保持诚信，并恪守保障病人权益与私隐的宗旨，绝不容许员工以任何形式泄露病人私隐。对于怀疑有员工罔顾病人私隐，医管局深表遗憾。

医管局已与该实习医生所属大学商讨 暂停涉事实习医生职务

玛嘉烈医院在4月10日收到公众投诉后，已即时检视事件并展开调查，涉事员工为玛嘉烈医院内科及老人科部门的实习医生，医管局已与该实习医生所属大学商讨处理，目前会暂停有关职务，明天起暂时休假。

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玛嘉烈医院一向有为员工及实习医生提供有关保障病人私隐的培训。医学生及实习医生在使用临床医疗资讯管理系统 （CMS）前亦需要完成有关病人私隐的培训及签署保密协议。



如在调查后发现有员工违反规定，医管局务必联同有关大学医学院严肃跟进，并根据既定人事程序处理，有需要时将个案呈报医务委员会，以彰显对病人私隐重视。



该局表示关切医护人员使用社交媒体，要时刻以专业精神为念，更应以病人利益为大前提，持守保护病人私隐的责任。医管局将与大学医学院合作，加强教育医科生于使用社交媒体时，必须尊重及保障病人私隐。