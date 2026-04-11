九龙城泼水节｜天雨无损好心情 市民湿身狂欢 小朋友兴奋大叫：年年都想嚟！

「龙城美食泼水泰缤纷2026」今日（11日）起连续两日在九龙城贾炳达道公园举行，设有电音泼水体验、泰国特色市集、美食、泰拳赛。《星岛头条》记者前往贾炳达道公园察看，虽然抵达时下起毛毛细雨，但未有影响市民游玩的心情，现场气氛热烈。小朋友玩得非常尽兴，亦有家长消费数百元购买特色小食，有参展商户指希望活动能带动经济。

小朋友: 「年年都想嚟」

林先生一家三口和朋友特意在网上预约体验泼水活动。他指，「以前都只系喺电视上面睇到」，又因天气炎热而错过，而今年天气凉爽，机会难得，特意带同儿子前来「玩水」。他赞赏活动场地宽敞、容纳人数恰到好处，称赞主办方在管理上「有下功夫」，小朋友亦玩得十分开心。林生6岁儿子更直呼「年年都想嚟」。

市民黄太表示，首次前来参加泼水节，因女儿刚满3岁符合参加泼水体验的要求，早前已体验过泼水活动及观赏泰式表演，形容女儿「玩好好开心！」，黄太称「见到佢（女儿）玩得开心，我哋都好开心」。黄太的女儿被问到「明年仲想唔想嚟玩？」时，即大声回答「Yes！」。另一名3岁的陈小朋友亦兴奋表示「玩咗好多轮」。

黄太一行人亦有游览泼水节旁的泰国特色市集，共消费约四、五百元购买椰青、泰式奶茶等小食。她认为，虽然有「落少少雨」，但反而令天气更舒服，无损一行人游玩的心情，并表示将来会考虑参加本地活动，「如果有小朋友活动，我哋都会参与」，亦会增加消费。

首次参加商户盼带动经济

今年泼水节活动亦吸引商户首次参加。在旺角经营泰式餐厅的Anna表示，首次参展不敢准备太多货品，只带约一百盒甜品，虽未知「今次可以做到几多生意」，但对销情感到乐观，希望今次活动能有助推动经济。她续指，由于场地设安全限制，未能使用炸炉，故主要售卖椰汁膏、串烧、木瓜沙律及泰式香肠等小食。

江旻憓被粉丝包围合照

泼水节亦吸引部分主礼嘉宾留下消费，包括民政事务总署署长杜洁丽及旅游界立法会议员江旻憓，江旻憓更被一众粉丝包围合照。

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「龙城美食泼水泰缤纷2026」今年特意新增「消费优惠双重赏」活动，市民和旅客只需于指定商户单笔消费满200元，即可获赠10元现金券；更联乘「龙城深度游」于下月11及12日市集内举行「线上导览，线下集章」活动，市民和旅客完成指定购物和打卡任务便可获得盖章，储齐四个印章便可换领《九龙城寨之围城》电影精美纪念品乙份。

记者：李健威

摄影：陈浩元