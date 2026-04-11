多图．九龙城泼水节｜今起一连两日举行 麦美娟：活动首度联乘深度游 盼促经济与文化共融

「龙城美食泼水泰缤纷2026」今日（11日）起连续两日在九龙城贾炳达道公园举行。民政及青年事务局局长麦美娟致辞时表示，今年九龙城区的泼水节活动，将首次联乘「龙城深度游」旅游项目，期望在带动地区经济的同时，深化多元文化交流。她续指去年的活动反应热烈，吸引超过8万人次参与，充分体现社区和谐共融的精神。

活动广受欢迎 吸引逾8万人次参与

麦美娟指出，九龙城素有「小泰国」、「小曼谷」之称，泼水节活动举办多年。去年的「龙城美食泼水泰缤纷」广受欢迎，吸引超过8万人次参与，活动在深化多元文化交流外，亦带动周边食肆及商店的消费，成功促进地区经济。

她续指，在泰国传统中，泼水节寓意以清水洗去过去一年的不顺，并互相洒水祝福，而「泰缤纷」活动亦承载了对社区的美好祝愿，期望市民能继续团结一致，支持多元种族共融，携手建设一个充满活力、爱心与和谐的社会。

今年新增泰拳表演及特色市集

麦美娟指，今年活动除泼水体验外，更会邀请泰国团队呈献歌舞表演及泰拳邀请赛。现场亦设有泰国特色市集，让市民品尝地道美食、购物及享受传统泰式按摩。主办单位同时会设置具泰国风情的「打卡位」，并提供泰服体验，让参与者能打卡留念。

麦美娟更指，活动今年更首次联乘「龙城深度游」旅游项目，推出于指定墟市换领纪念品的计划。她鼓励市民在市集「食、买、玩」之余，亦可到访「龙城深度游」的旅游资讯站，沿专题网页建议的路线，展开龙城探索之旅，体验九龙城区新旧交织、文化共融的独特魅力。

记者：李健威

摄影 : 陈浩元