Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多图．九龙城泼水节｜今起一连两日举行 麦美娟：活动首度联乘深度游 盼促经济与文化共融

社会
更新时间：18:12 2026-04-11 HKT
发布时间：18:12 2026-04-11 HKT

「龙城美食泼水泰缤纷2026」今日（11日）起连续两日在九龙城贾炳达道公园举行。民政及青年事务局局长麦美娟致辞时表示，今年九龙城区的泼水节活动，将首次联乘「龙城深度游」旅游项目，期望在带动地区经济的同时，深化多元文化交流。她续指去年的活动反应热烈，吸引超过8万人次参与，充分体现社区和谐共融的精神。

活动广受欢迎  吸引逾8万人次参与

麦美娟指出，九龙城素有「小泰国」、「小曼谷」之称，泼水节活动举办多年。去年的「龙城美食泼水泰缤纷」广受欢迎，吸引超过8万人次参与，活动在深化多元文化交流外，亦带动周边食肆及商店的消费，成功促进地区经济。

她续指，在泰国传统中，泼水节寓意以清水洗去过去一年的不顺，并互相洒水祝福，而「泰缤纷」活动亦承载了对社区的美好祝愿，期望市民能继续团结一致，支持多元种族共融，携手建设一个充满活力、爱心与和谐的社会。

今年新增泰拳表演及特色市集

麦美娟指，今年活动除泼水体验外，更会邀请泰国团队呈献歌舞表演及泰拳邀请赛。现场亦设有泰国特色市集，让市民品尝地道美食、购物及享受传统泰式按摩。主办单位同时会设置具泰国风情的「打卡位」，并提供泰服体验，让参与者能打卡留念。

麦美娟更指，活动今年更首次联乘「龙城深度游」旅游项目，推出于指定墟市换领纪念品的计划。她鼓励市民在市集「食、买、玩」之余，亦可到访「龙城深度游」的旅游资讯站，沿专题网页建议的路线，展开龙城探索之旅，体验九龙城区新旧交织、文化共融的独特魅力。

记者：李健威

摄影 :  陈浩元 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
05:31
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
申诉热话
10小时前
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
12小时前
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
01:31
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
社会
6小时前
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
影视圈
1小时前
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
饮食
23小时前
温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 昔日轰旧爱何守信烂滚
温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 昔日轰旧爱何守信烂滚
影视圈
9小时前
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
大叔港铁青衣站每朝找猎物 疑扮拍卡跟人尾入闸逃票 乘客睇唔过眼拍片直击｜Juicy叮
大叔港铁青衣站每朝找猎物 疑扮拍卡跟人尾入闸逃票 乘客睇唔过眼拍片直击｜Juicy叮
时事热话
7小时前
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
趣闻热话
3小时前
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
2026-04-10 17:00 HKT