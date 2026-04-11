五一黄金周︱梁熙：料约100万旅客、800旅团访港 酒店房价有望录双位数增长

「五一黄金周」是内地出游高峰，香港餐旅业协会主席梁熙表示，预计今年「五一黄金周」将有约100万旅客访港，约有800个旅行团。他认为，面对目前国际形势，香港安全又稳定，对旅客来说是旅游的好选择。

相信五一黄金周最终房价增长可达至双位数

梁熙向记者表示，以公司旗下的酒店为例，目前入住率及房价已较2025年分别增长5%及8%。他相信最终房价增长可以达至双位数，希望在人流带动下，餐饮及零售数字都能够有所上升。

此外，今届世界杯由美国、加拿大、墨西哥主办，梁熙表示，因时差关系，赛事多于深夜至清晨举行，加上正值考试季节。梁熙相信较多球迷为免影响家人作息，需要外出观看球赛，酒店正研究推出配合相关入住及退房时间的住房安排及优惠。

梁熙又提到，以往酒店在重点赛事期间都会举办活动让球迷一同欣赏赛事，今年亦会如是，同时会配合主办国提供主题特色小食，增添气氛。

记者：黄子龙