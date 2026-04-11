启德体育园荣获「环保建筑大奖2025」大奖 4.17至4.19迎接香港国际七人榄球赛

启德体育园作为香港全新的体育及娱乐盛事地标，最近荣获「环保建筑大奖2025」新建建筑类别（已落成项目—公用）大奖，表彰体育园在可持续建筑设计及营运方面的卓越表现和领先地位。体育园在荣获绿色建筑殊荣之际，正积极迎接4月17至19日举行的香港国际七人榄球赛。

届时，园区将汇聚数以万计的热情球迷及世界级运动员，进一步彰显其作为世界级场馆的地位，在缔造难忘体育盛事体验的同时，树立本港大型场馆可持续发展的新标杆。

评审团高度评价启德体育园以全方位策略推动可持续发展，涵盖低碳园区设计、高效节能系统，以及循环废物与水资源管理等，充分展示大型国际盛事如何在实践环保理念的同时，兼顾球员、表演者及观众的舒适体验与现场炽热气氛。

集功能性、舒适畅通的园区规划

启德体育园鼓励绿色出行，透过畅通易达、步行友善的园区设计，无缝连接周边社区，以及港铁启德站和宋皇台站，方便访客使用公共交通工具或步行往来园区。

启德主场馆内，可持续设计元素进一步提升运动员表现及观赏体验︰

球场供冷及座位独立空调系统，可按需要局部调节空间温度，以提升能源效益，并为球员及观众提供专属的舒适体验。

使用启德区域供冷系统所供应的冷冻水作空调之用，能大幅减少碳排放量。

可开合式天幕及偌大而透光的南看台设计，让场馆可灵活应对不同天气状况，并配合各类活动形式及观众人数，同时保持良好通风、开阔视野及观众舒适度。

善用自然采光，配合可灵活调节的灯光系统，以及优质的室内空气质素，进一步提升场馆的视觉效果及现场气氛。

此外，园区规划大面积公共空间及绿化园景，为社区提供珍贵的「呼吸空间」与视觉舒缓，有效改善微气候并减低城市热岛效应；至于「七榄球迷村」等户外空间，则善用自然气流，引入天然微风，让球迷即使身处户外，亦能在自然氛围中享受清凉而舒适的体验。

智慧绿色管理推动「走塑」文化

园区广泛应用统一标准的废物管理系统，方便访客识别及使用。场馆设有清楚标示的厨余、可回收物及一般垃圾分类回收箱。大型活动期间，园方安排专责回收大使，向入场人士推广环保知识，有效提升废物分类及回收表现。

除了节能系统和硬件设施外，体育园亦积极推动「走塑」，将其融入日常营运及活动体验之中。所有食品容器均采用可降解的纸质材料，避免使用一次性塑胶产品；场馆内设多部饮水机，为访客提供经过滤及紫外光消毒的饮用水，确保安全、安心。体育园亦引入大型微生物技术分解系统，可将活动期间所收集的厨余及纸制废物转化为堆肥如种植肥料，透过循环再用显著减低废物弃置量。

在香港国际七人榄球赛期间，该系统将全天候运作，每天可处理约600公斤废物，透过加热、搅拌、除味及消毒等程序，最终转化为约100公斤含丰富养分的堆肥，并将约85%固体废物转化为水蒸气，即使在活动高峰期，亦可大幅缓解大型活动期间的废物弃置量。

智慧营运缔造无缝体验

为确保活动顺利举行，体育园运用综合数据平台，整合多个智慧建筑管理系统的资讯，实时监测场内的温度、二氧化碳浓度、人流分布及能源使用等情况。于香港国际七人榄球赛举行期间，系统将实时监察观众席、通道及公共空间的人流变化及活动情况，并按照实际需要即时调节场内的空调、通风及照明等配置，即使在人流密集、气氛高涨的环境下，球迷仍可尽情享受清凉舒适及顺畅的观赛体验。

香港国际七人榄球赛即将再度燃点全城热情，启德体育园亦已准备就绪，在这个备受瞩目的年度盛事舞台上，展现绿色体育场馆与世界级体育赛事的完美融合，在球迷澎湃欢呼声中，绽放盛事之都的魅力。

