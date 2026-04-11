天气｜天文台料下周连续3日最高气温30°C 4.16起连落5日雨

天文台预料一股偏南气流会在未来数日影响广东沿岸，该区日间炎热，而高空反气旋会在下周初为南海北部及华南沿岸带来普遍晴朗的天气。根据天文台9天天气预报，下周二(14日)起，连续三日的最高气温都达30度，湿度亦达90%，随后在周四(16日)至20日，则有一两阵骤雨。

天文台预料下周天气普遍晴朗，下周一(13日)气温介乎26至29度，部分时间有阳光，日间炎热。周二(14日)及周三(15日)，气温同样介26至30度，吹南风3级，部分时间有阳光。日间炎热。周四(16日)最高气温同样达30度，最低气温稍为回落至25度，大致多云。日间部分时间有阳光及炎热。稍后有一两阵骤雨。

天文台又预料高空反气旋会在下周中期减弱，受低压槽影响，下周后期华南有几阵骤雨。下周五(17日)至周二(20日)连续几日有雨，最低气温24度，最高气温亦稍为回落至28度，相对湿度最高达95%，同样有一两阵骤雨。

