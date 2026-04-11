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张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉

社会
更新时间：12:19 2026-04-11 HKT
发布时间：12:19 2026-04-11 HKT

保安局局长邓炳强早前透过，警队已主动接触在2019年反修例风波逾7千名被捕但未曾检控人士，为他们推出特别项目，以重新开始。歌手张敬轩将担任特别项目的导师，分享心路历程，并会带领学员到内地交流。他亦承认自己年轻时年轻气盛，对社会大局未透彻了解，某些作品的演绎方式也出了问题，对此真诚致歉。

张敬轩坦承年少冲动  真诚致歉反省

张敬轩接受报章专访时表示，年轻时言行较为冲动，受当时社会气氛影响，对社会大局认识不深，承认当时部分言论及作品的演绎方式不当，令外界对他心系国家及香港的情怀产生质疑，为此真诚致歉。他深刻反省及感到后悔，并承诺不会再犯同类错误，并希望能为年轻一代作正面示范。

张敬轩强调，过去如果有做得不好的地方，最重要是承认错误并加以改正。他表示愿意分享自己的心路历程，期望能为年轻一代作正面示范，并相信社会会给予真正有悔意的年轻人机会。他亦愿意心享心路历程，引导年轻人认清错误，而非「教做人」，而是想让他们知道「有人在乎他们」。

主动参与正向项目 冀重建正确价值观

保安局局长邓炳强早前表示，拟推出正向引导项目，协助在2019年修例风波中被捕但未被检控的年轻人重建正确价值观。张敬轩称深受感动，认为计划有意义，希望以歌手身份与年轻人共勉，劝诫年轻人不要轻易受人影响、误入歧途，积极重新出发。因此主动透过公司向保安局表达参与意愿，并获局方欢迎。

带学员赴内地交流 亲证国家繁荣发展

他将于本月内担任分享嘉宾，并计划在上半年内亲身带领学员到内地交流，让他们亲眼见证国家的繁荣昌盛。他期望能持续参与项目，与年轻人同行成长，为国家及香港的发展作出贡献。张敬轩亦表示，作为公众人物，认为最基本的社会责任就是要向公众传递清晰且坚定的立场，希望借着这次参与保安局的项目，让社会上对他的质疑声可以消除。

除了担任项目导师，张敬轩还透露，会继续透过不同计划，以及自己的演艺训练学院，培养更多演艺新力量，进而推广优秀中华文化；热心参与爱国主义教育相关活动；以及投身大湾区建设，促进文化交流等，能成为年轻人的人生导师，用柔软的方式，筑牢文化根基，传递时代温度。

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