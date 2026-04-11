简朴房｜条例实施逾月 当局接1370份住宅单位申请 涉5557个分间单位

简朴房条例实施已逾一个月。房屋局局长何永贤今早（11日)在电台节目表示，当局已收到5,557个分间单位的登记申请，涉及超过1,370个住宅单位，已将780多个登记单位资料放上专页。目前登记的单位以油尖旺区最多，占300多个，其次为深水埗及港岛东区。

何永贤又表示，已成功登记的单位将有三年宽限期，不论现时分间单位状态如何当局都不会执法，希望业主善用宽限期，部署处理租约及进行执修，并物色负责核证的专业人士。为鼓励业主尽早登记，当局推出了「早鸟」优惠，凡于今年8月31日前提交申请的业主，可获豁免认证的申请费用。

五月初推「样板房」示范合规改装

为提供更具体的指引，当局正与市建局合作，计划在五月初推出「样板房」，实地展示将现有的不合规「㓥房」单位改装至符合标准，她举例指有㓥房单位不足8平方米，但只要将厕房挪开一部分，即符合相关要求；同时亦会介绍改装时使用的物料、价钱等，让大众对改装单位有初部印象。

对于外界担心登记制度可能引发业主加租或逼迁租户，何永贤指早前接获义华大厦㓥房居民的求助，部分人士已入住简约公屋、过渡性房屋及同区的单身人士宿舍，并呼吁若有租户遇到困难，应尽快联络政府设立的六支区域服务队，相关队伍会就个别个案提供适切援助。

何永贤又指，随著「简约公屋」和「过渡性房屋」合共提供约五万个单位，市场供应格局已改变，租户拥有更多选择，有助稳定「㓥房」租金，事实上，数据显示部分地区如九龙区的「㓥房」租金已呈现平稳甚至下跌的趋势。政府会密切留意市场情况。

相关新闻：

简朴房︱房屋局接逾3400宗申请 首批410个成功登记单位地址出炉

简朴房｜改装费用惹关注 测量师学会料核证费$1.5万 房屋局：单位毋须「豪装」