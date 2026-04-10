围标︱廉署去年接242宗楼宇维修贪污投诉 按年增31% 5年来新高

宏福苑大火揭露不少大厦的大型维修工程出现围标问题。廉政公署透露，去年收到242宗涉及楼宇维修的贪污投诉，按年多约31%；同期就楼宇维修贪污拘捕50人，检控5人，另有3人被定罪。

楼宇维修贪污投诉中 3成涉每户3万元以上的大型维修工程

廉署向特别财委会提交书面回复指，去年录得467宗与楼宇管理和维修相关的贪污投诉，数字是自2023年以来最低；但涉及楼宇维修贪污的投诉却多达242宗，数字创5年来新高。当中约3成涉及每户要付3万元以上的大型维修项目。

廉署过去5年收到涉及一般楼宇管理及楼宇维修的贪污投诉。立法会财委会文件

廉署过去5年拘捕及检控涉及一般楼宇管理及楼宇维修的人数。立法会财委会文件

而廉署去年在涉及楼宇管理及维修业方面共拘捕54人，当中绝大部分涉及楼宇维修，有50人；至于涉及楼宇管理及维修的检控个案有6宗，5宗涉及楼宇维修；同期有12人遭定罪，是前一年的一倍。廉署去年亦主动出击17次，并作出11宗及早干预行动。

廉署指楼宇管理及维修事宜与广大市民生活息息相关，有关行业问题复杂，涉及多方的持份者。该个界别的贪污投诉多年来占私营界别整体贪污投诉三分之一以上，廉署一直十分关注业内的贪污情况。

廉署除了就贪污举报展开调查外，亦会采取主动出击策略，旨在揭发未被举报的贪污活动，包括根据情报而主动展开调查，及在调查期间因应情报扩大调查范围。另一方面，为维护物业业主及居民整体利益，廉署会采取及早干预的策略，透过适时执法行动，提醒业主及居民在判授合约或施工时可能出现的贪污风险，务求尽早堵截相关非法活动，打击贪污分子，减低对业主及居民的影响。

廉署会继续密切留意楼宇管理及维修业的贪污风险，并透过持续严厉执法、制度预防及社区教育的「三管齐下」策略，联同有关政府部门及监管机构，全力打击业内的贪污及其他不法行为，保障业主及居民权益。

