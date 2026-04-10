水务署职员抄表期间遗失电子手帐 泄495用户姓名住址 涉炮台山三幢楼宇
更新时间：17:57 2026-04-10 HKT
发布时间：17:57 2026-04-10 HKT
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水务署公布，一名职员于4月8日进行抄表工作期间，遗失一部载有用户资料的电子手帐，当中涉及炮台山三幢楼宇共495名住宅用户的姓名及住址。署方已就事件报警，并向受影响用户致歉。
已报警及通报私隐署数字办
水务署表示，于4月8日接获报告，经调查后确认一名职员于当日外出抄表期间，遗失其工作用的电子手帐。该手帐载有炮台山三幢楼宇，合共495名住宅用户的姓名及住址。署方指，除其中一名用户的资料额外包含电话号码外，其余资料均不涉及身份证号码等其他个人资料。
署方致歉并已报警处理
水务署发言人称，署方对事件高度重视，已就事件通报个人资料私隐专员公署、数字政策办公室，并已向警方报案，将全面配合调查。署方亦已通知所有受影响用户并呼吁他们提高警觉，同时就事件致歉。水务署正对事件展开详细调查，将检视人员工作流程以加强资料保障，并会视乎调查结果考虑对涉事人员采取纪律处分。
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