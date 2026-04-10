擅进无线新闻App系统推送5条假讯息 青年刑事损坏罪成提上诉遭驳回

2022年中，无线新闻流动应用程式21分钟内连发23个内容异常推送通知。青年登入无线电视男员工错误发出的连结，进入推送系统介面，发出「Test」、「李家超见记者」等5个推送通知。青年经审讯被裁定刑事损坏罪成，被判200小时社会服务令，去年向高等法院提出定罪上诉。暂委法官李俊文今颁布判词指，无线新闻推送系统仅供内部授权人员使用，他明知自己未获授权仍推送5则虚假讯息，违背系统设计来推送新闻的目的及用途。李官认同原审裁判官的分析及裁决，遂驳回其定罪上诉，维持原判。

上诉人认为自己获授权进入系统

案发时20岁的上诉人薛俊希，承认他在2022年5月3日确曾用自己帐户登入无线新闻推送系统，再推送相关讯息，但他争议当日无线新闻推送系统自动授权他人进入，故他认为自己获授权进入系统，质疑裁判官拒绝其证供属错误。他亦不认同裁判官裁定推送讯息系统原先设计的目的及用途是发送新闻推送通知讯息。

官指上诉人毁尸灭迹意图损坏他人财产

高等法院暂委法官李俊文指，涉案无线新闻推送系统属无线电视（TVB）财产，仅供内部授权人员使用，伺服器由TVB管理及控制。薛俊希并非TVB员工，他登入系统后发送的五条推送讯息内有不寻常且虚假的讯息，他明知自己未获TVB授权，仍推送该五则虚假讯息，事后更删除浏览器中的浏览记录以「毁尸灭迹」，行为明显违背系统设计用途，属蓄意误用电脑，意图损坏他人财产。

上诉人必知涉案网址非供公众使用

李官另指薛俊希自2019年已使用TVB新闻App，必定熟悉其推送通知的性质，亦必然知道涉案网址属于TVB内部系统，并非供公众使用。李官认同原审裁判官的裁决，认为本案证据充分，遂驳回其定罪上诉，维持原判。

案件编号：HCMA270/2023

法庭记者：刘晓曦