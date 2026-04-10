启德医院｜10月分阶段开展专科门诊等服务 急症室预计2028年启用

政府今日( 10日 )刊宪，将启德发展区新急症医院正式命名为「启德医院」。新医院今年10月分阶段开展家庭医学诊所、专科门诊、专职医疗等服务，预计每日服务2、3000人次；住院、手术及急症室则预计2028年投入服务。

九龙中医院联网总监张复炽、九龙医院联网总行政经理（规划及发展）周宝玲及九龙医院联网行政事务总经理雷沛然下午召开传媒简介会，介绍医院的服务开展时间表及设施。

首间公院提供5G-A通讯网路 覆盖全部5座大楼

启德医院纳入九龙中医院联网，服务范围覆盖油尖旺、黄大仙、九龙城、观塘区，是本港最大公立医院，总建筑楼面面积50万平方米，有2400张病床；药剂部面积位公院之最，应用「全自动配药系统」，提高配药效率。新医院设直升机坪，运送病人接受紧急服务；同时是首间公院提供5G-A通讯网路，覆盖全部5座大楼。

启德医院将逐步吸纳伊利沙伯医院临床服务

启德医院将会按原定计划分两阶段投入服务，并逐步吸纳伊利沙伯医院的临床服务。首阶段将于今年10月展开，率先由「专科门诊大楼」及「肿瘤科大楼」投入服务，开展家庭医学综合中心、内科、外科、神经外科、家庭医学及肿瘤科（部分旧症）的专科门诊服务，以及专职医疗、诊断和放射治疗等配套服务。其后，医管局会循序渐进推进第二阶段服务安排，预计住院、手术及急症室等主要临床服务将于2028年投入服务，确保服务衔接顺畅，为市民提供更优质、更便捷的公营医疗服务。

启德医院由5座大楼组成，配备37间手术室及一系列先进临床设施，并设有多个专科中心，包括肿瘤科中心及脑神经科学中心，支援较复杂的专科转介个案。启德医院亦是医管局指定的创伤中心，提供24小时急症服务，以应对各类急症、紧急情况及重大事故。作为全港首间设有回旋加速器的公立医院，启德医院可自行制作放射检查及肿瘤科所需的放射性示踪剂，进一步提升整体临床支援能力。

医管局成立专责团队跟进服务转移安排

医管局已成立专责团队跟进服务转移安排，职员会亲自致电通知病人新的应诊安排，以及透过手机短讯SMS、邮寄以及医管局应用程式「HA Go」通知病人。另外，启德医院热线电话3506 5188已经投入运作，供病人查询。

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记者: 萧博禧

摄影: 何君健