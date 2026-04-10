宏福苑听证会｜消防处提六大修订方向 涵盖关闭设备审批、管理公司问责及定额罚款

宏福苑大火听证会今日（10日）为第十天，消防处长助理处长（牌照及审批）姜世明在听证会上作供，因应宏福苑火灾，消防正从六大方向进行修订，加强楼宇消防安全。

循六大方向进行修订加强楼宇消防安全

姜世明表示，未来任何关闭消防设备的操作，必须事先取得消防批准，并赋予法定权力，以审视关闭设备的具体情况，并确认是否有足够的替代措施，保障大厦居民的消防安全。 他续指，现时大厦管理公司并非明确的消防设施责任人，相关法律责任主要由业主立案法团或个别业主承担。他指参考《升降机及自动梯条例》，将管理公司纳入法定责任范围，确保消防设施时刻保持有效运作。 姜世明又指，为加强执法的约束力，消防提出针对消防设施或主动式消防系统违规事项的定额罚款机制。他相信，定额罚款能够使执法更具效力及阻吓性，从而更有效保障整体的消防安全水平。 现时承办商分为三个级别，注册数量约1000个，修例方向要求承办商或专业机构在指定期限后续牌。 加大消防处的执法权力 姜补充，消防正研究加重刑罚，现时《消防装置承办商规例》，最高刑罚5万，但没有监禁，他认为应加强法例阻吓性。

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消防处每年接6万份年检核对表 抽300份作抽样调查

姜世明又提到，现行年检核对表虽然未有要求注册承办商递交，但相关纪录必须妥善存档七年，以便消防处随时查阅。消防处每年会从全港约六万幢须进行年检的大厦中，抽样调查约三百宗年检个案，以确保承办商履行责任。

姜续指，该30万份证书中，约有两万份、食肆餐厅、酒店宾馆及演唱场地等，相关处所在续牌或申请牌照时会由消防处一并跟进，强调「呢度份份都会跟」。

另外，在消防审查工作方面，消防处每年接获约三千宗与消防设备相关的投诉，处理时会派员到实地视察，并与相关证书内容比对。至于约三万份显示损坏的证书，当中约二千宗个案会安排实地审视。消防处亦会每年随机抽样约一万套消防系统，实地检查其运作状况。此外，针对有违例计分纪录的承办商，每年会抽样巡查约一千个工程项目，相关巡查归入「核实巡查」类别。

记者：黄子龙、赵克平