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消息：阿士东维拉今夏8.7访港 料启德主场馆对战德甲班霸拜仁慕尼黑

社会
更新时间：14:24 2026-04-10 HKT
发布时间：14:24 2026-04-10 HKT

去年夏天多支足球劲旅来港献技后，本港有望再迎来顶级赛事。据《星岛头条》早前报道，英超球队阿士东维拉正计划于今年8月访港，并与一支德甲球队进行表演赛。据了解，维拉暂定于8月7日抵港，比赛场地预计为启德体育园主场馆，主办方将同步举办多项周边活动，并邀请球迷会会员参与。

至于维拉的对手，据了解，将是一支德甲球队，较大机会为德甲班霸拜仁慕尼黑。事实上，早于去年11月已有消息传出，拜仁计划在2026年8月进行亚洲之旅，并将香港站纳入行程之中 。

去年夏天，香港迎来连场国际足球盛事，其中「香港足球盛会2025」于7月在启德体育园举行，利物浦、AC米兰、阿仙奴和热刺四大欧洲豪门齐集香港，两场比赛合共吸引近10万名球迷入场，当中热刺对阿仙奴的「北伦敦打吡」更创下启德主场馆近5万人的单场入场人数纪录 。其后，更有由C朗拿度领衔的沙特阿拉伯球会艾纳斯访港，出战沙特超级杯，进一步推高本地足球热潮 。

记者：黄子龙

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