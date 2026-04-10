八达通4.22起推「Call车易」 整合5支的士车队及本地预约平台 八达通App直接Call车兼畀钱

八达通宣布，4月22日起将推出「Call车易」平台，整合全港5支的士车队、多个本地的士预约平台及其他提供无障碍车辆的社企平台，乘客可透过八达通APP一站式「Call的士」和缴付车资。

八达通一APP「Call的士」及缴付车资

乘客无需下载新应用程式，只需在原本的「八达通」APP乘客输入目的地后，便可「一键Call车」，会有不同车队及车型选项，可按需要选择经济型、商务型、豪华型、无障碍的士、宠物的士等。

选择的士后会有「一口价」作参考，乘车费用可以八达通实体卡或网上支付，如须退款或取消预约，会即时获退款。

乘客可透过八达通APP一站式「Call的士」和缴付车资。

4.9万的士司机已注册商用八达通 接近全面覆盖

此外，的士司机须提供电子支付方式的新规定4月1日起已正式实施，的士司机须提供至少两种电子缴费媒介。八达通行政总裁应天麒表示，全港目前已有4.9万名的士司机注册「商用版八达通 App」或配备「八达通流动收款机」，运输署估算活跃的士司机总人数约4.6万名，接近全面覆盖。

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