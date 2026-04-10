每日杂志｜视觉火警警报普及难 听障住户逃生堪虞 私楼加装遭物管推搪 议员吁联合消防处推指引

听障人士无法听到火警钟声，或影响逃生。现时全港有近4.8万人听觉有困难，居于公屋的听障住户自6年前起可免费申请安装「火警闪灯装置」，截至1年前仅有105户安装。有聋人机构反映，相关设备未普及至居屋和私人楼宇，近月接获10多位聋友求助，全遭物管公司拒绝和拖延。物管界指痛点在于须经业主立案法团批准，且缺乏统一指引。有立法会议员盼房屋署和房协分享经验，建议由物管界别和消防处联合推出指引，保障聋人生命安全。

房屋署曾举行会议探讨聋人火警逃生的重要性。 受访者提供

根据政府统计处的数字，2020年全港有近4.8万人听觉有困难。房委会自2020年3月起为已登记的听障居民免费提供「火警视像警报系统」。截至2025年3月底，70个公共屋邨内的105个单位已安装该系统。

工程师：成本可控技术成熟

香港工程师学会消防分部发言人、工程师区家豪博士指，火警闪灯装置把火警声响转化成高亮度、频密闪烁的视觉讯号，当大厦消防系统启动，控制面板会发出电讯号，驱动闪灯发光，提醒住户撤离。他指，相关装置可分为「中央接驳式」及「独立感应式」，前者连接至大厦消防系统，稳定性高；后者透过烟感或声音感应运作，安装较简单，毋须大幅改动原有消防线路。

成本方面，区家豪称，独立式装置约需数百元至1000多元，而「接驳式」涉及工程和审批，费用较贵，但整体维护成本不高，主要是定期测试和更换电池，可纳入大厦年度消防检查一并进行。他提醒，已经安装火警闪灯装置的住户，需每月自行简单测试，再按年跟随大厦全面检查，确保后备电源正常。

火警闪灯装置成本可控、技术成熟，核心挑战在于制度层面。区家豪指出，私人楼宇需要业主立案法团批准，管理公司往往顾虑责任和保险问题，缺乏统一指引，「许多听障住户想安装也装不了。」

聋人机构「龙耳」创办人邵日赞说，早年为公营房屋住户争取已费尽唇舌，至宏福苑大火后，各界防火意识提高，不乏聋友查询申请细节，公私营房屋个案合计逾20宗。他曾听房协工程师讲解安装工作，并在电表房视察安装工序，坦言「拉线」工作并不困难，「最难是钻墙，把线路引入单位。」他指，现有10多位聋友各自遭物管公司拒绝，当中有个案被推搪近半年。

业主恐拆除成本高影响美观

邵日赞直言，聋人听不到火警钟声，因而无法逃生。他说，房协有成功例子，证明安装闪灯可行，只在乎各单位是否愿意正视和处理。

据了解，现时房协为公屋户申请安装火警闪灯，已有特定流程和指引。当物管公司接获聋人住户申请，会先与安装装置的承办商勘察相关单位，研究可行性，排除消防装置缺货等额外因素，普遍可在3个月完成安装。

有物管公司分享，辖下公共屋邨共有8户已安装相关装置，当接到租户申请后，房屋署会安排注册消防承办商为其免费安装，且每年进行法定检测，「申请程序均按照房署的指引进行。」至于私人屋苑，该司指出，碍于安装费及日后搬迁拆除的成本较高，加上一般业主不接受影响美观的外露线路或灯喉，加装并不普及，但管理处留意到，有个别业户会自行购置烟雾感应器并放在单位内。

有物业管理界人士厘清，物管公司并无权力在私人单位内作任何改动。香港物业服务联盟主席甄韦乔说，物管公司只能管理公契上订明的公共地方，没有权力和责任管理私人物业内部，「法规上做不到。」他举例，有大厦因应需要，在楼层公共空间的消防装置加上闪灯功能，而非进入私人地方安装闪灯装置，若然个别业户有相关要求，要由业主会或业主立案法团商讨，再作相应安排。

香港物业管理及保安业培训导师协会会长刘浩荣说，业界亦想帮助聋人，无奈动员甚广，令许多个案无疾而终。他指，在个别单位安装火警闪灯装置，需取得不同持份者的意见和批准，如大业主、业主立案法团或发展商，及后安排专责人员跟进申请、考虑维修及年检费用，另要顾及如何铺设线路等「美观」上的问题。

各物管业人士认同，要落实为聋人住户安装火警闪灯，需要政府牵头及统筹跨部门合作。甄韦乔指，政府是最适合的统筹角色，再吁业主和管理公司配合，建议消防处和业委会或业主立案法团订立计划，「商讨如何聘请专业人士安装和分担工程费用。」

聋人机构「龙耳」创办人邵日赞曾到电表房视察安装火警闪灯的工序。 受访者提供

现行《消防（装置及设备）规例》规定警钟声须覆盖楼宇或处所的所有位置，刘浩荣建议通过修例，将「视觉警示」纳入保障范围，例如当住户出示相关残疾证明，屋苑便要在特定时间内替住户安装火警闪灯系统。香港物业服务公司协会主席潘建良补充，政府立例，各界必定配合，水到渠成，现时相关工作尚未普遍，吁有需要人士和团体要继续发声，让聋人在火警时逃生有法，「多方面呼吁，让政府察觉到状况。」

物管界倡修例保障「视觉警示」

立法会议员邓家彪称，平等机会委员会有关注相关事宜，要求物管公司配合户主，「消防安全不可忽视，无理由聋人因为听不到火警钟声而出事，社会应该支持。」他认为，物管界和消防处可联合推出指引，列明私人楼宇的合规做法、合资格专业人士和承办商名单和器材选择等。他指出，现时安装闪灯装置并未普及，部分公屋聋人住户也不清楚，呼吁房委会和房协分享经验，向物管界推动，相得益彰。

立法会议员邓家彪呼吁房委会和房协分享安装火警闪灯装置的经验，再向物管界推动。

区家豪补充，需要推进法规和政策支援，「事前设计永远比事后补救更有效率和划算。」他希望政府加快推动，让所有听障人士享有基本消防安全。

消防处回复指，在考虑建筑物是否需要装置视像火警警报系统时，处方会参照由屋宇署编定的《设计手册：畅通无阻的通道2008》中所列明有关视像警报的设计规定，评估有关视像警报的适用范围。若业主希望在《设》未列明的地方内安装视像火警警报系统（例如住宅单位内），以照顾听障人士之需要，消防处并不会反对有关申请。

处方续指，任何消防装置及设备的安装、保养、检查或修理，必须由注册消防承办商负责处理。注册消防承办商须按照《最低限度之消防装置及设备与装置及设备之检查、测试及保养》的标准进行安装；装置拥有人须确保该装置时刻处于有效操作状态，并每12个月委聘注册消防承办商检查有关消防装置或设备至少1次。

房屋署派员到聋人家居单位视察。 受访者提供

工程师吁借镜外国 强制公共场所设视觉警报

为提高听障人士的消防安全，有工程师建议香港借镜外国，立法强制公共场所设立视觉警报。

《美国身心障碍者法案》目前在美国全国通用，强制公共场所设置视觉警报，让听障人士在火警时接受到讯号逃生。香港工程师学会消防分部发言人、工程师区家豪博士认为，香港可以借镜相关做法，在新建楼宇强制预留接驳点，为居于私人楼宇的听障人士提供资助，并推出清晰技术指引，规定管理公司不得无理拒绝，「把火警闪灯视为合理的便利措施。」

物管公司应定期更新资料 了解住户特殊需要

有公屋住户反映，近日收到物管公司发出的「业主或住客联络表」，要求申报单位内是否有弱听或行动不便等特殊需要人士。业界人士指出，物管公司应定期更新住户资料。

方便保安必要时拍门问候

相关「业主或住客联络表」要填上单位居住人数、住户资料（业主或租户）、联络电话、特殊需要及紧急联络人等资料。香港物业服务公司协会主席潘建良说，物管公司必须经常更新住户资料，不排除有同业因应宏福苑大火而更新，并相信只是正常的定期程序。他指，业界普遍规定每年至隔年更新一次资料。

香港物业管理及保安业培训导师协会会长刘浩荣说，在个别单位安装火警闪灯装置需取得不同持分者批准。

香港物业管理及保安业培训导师协会会长刘浩荣也说，定期更新住户名单有助掌握大厦内聋哑人士和长者的分布，「若保安发现住户数天未有露面，也懂得拍门问候。」他坦言，物管界也希望「尽做」，取得住户的联络方法和基本资料，「不想再有下一次意外发生。」

记者：仇凯瑭