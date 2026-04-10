宏福苑听证会｜物管公司置邦职员闩消防总掣 姜世明指属违法：未见过总电掣系畀非承办商嘅人闩咗

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（10日）举行第10场听证会，消防处助理处长（牌照及审批）姜世明会出席听证会作供。

物管公司置邦电工罗国瑞早前供称，协助宏业为消防水缸放水时，关上8座消防总掣，而他当时不知会影响警钟。

独立委员会首席代表资深大律师杜淦堃向姜世明问及，宏福苑于 1980 年代建成，问姜如要为消防水缸放水，是否关闭消防水缸的独立开关掣便可，毋须进入加压泵房关总掣（刀掣）。姜世明再三同意，维修消防水缸放水，无需进入加压泵房，更莫论关闭加压泵房总电源（刀掣）。他指出，只有当持牌承办商进行维修时，有电力安全或触电风险时，才有需要进入加压泵房关电掣。他同意，放水无需关电掣是基本知识，又指出管理公司置邦的员工本身并无持牌，不应该进入加压泵房关电掣，「这是犯法行为。」

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姜世明同意，如果置邦是找持牌承办商进行相应的工作，应不会犯如此的低级错误，若连持牌承办商因放水而关电掣，将是严重疏忽。他指出，由非持牌人士操作消防系统是相当罕见，十多年来「未见过总电掣系畀非承办商嘅人闩咗」，而相关罚则为最高罚款5万元，他称处方拟提高罚则。

姜世明表明，物管公司有责任确保消防装置系统正常运作，交代早在宏福苑火灾发生前，消防处与物监局联合发出指南，提醒物管公司即使已委托持牌承办商，亦有责任关注及监察其工作，同意如果置邦有留意到指南，或可避免事件发生。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元

