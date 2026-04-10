听我讲！「唔Take嘢 超级营」快闪摊位游戏4.11起举行 参与可获精美纪念品 附日子及地点

由保安局禁毒处策划的禁毒公众教育项目「唔Take嘢 超级营」快闪抗毒摊位游戏，由明日（11日）起将先后在港岛、九龙和新界不同地点举行，透过简单有趣的游戏，向市民尤其是幼童及其家长推广抗毒知识和建立良好生活习惯的重要性。

成功挑战游戏可成「禁毒先锋」获精美纪念品

摊位设有3个游戏，让参加者化身成人生的「守护队」队员，分辨健康与危险事物，认识并拒绝毒品，以及学习平衡良好生活习惯。参加者成功挑战游戏，便可升级成为「禁毒先锋」，获得精美纪念品。现场亦设有不同设计的「打卡」道具，欢迎家长陪同子女到场参与。

「唔Take嘢 超级营」快闪抗毒摊位游戏4月11日起正式开始在港九新界巡回快闪。唔take嘢FB图片

地点包括中环街市/现崇山商场/大埔超级城等

摊位游戏会在以下的日子和地点免费开放，时间为上午11时至晚上7时：

日期 地点 4月11日（星期六） 中环街市 4月18日（星期六） 黄大仙现崇山商场 4月19日（星期日） 沙头角公众码头 4月25日（星期六） 大埔超级城

摊位快闪地点将会每月更新，有关摊位游戏的最新消息，市民可浏览禁毒处社交媒体（「唔take嘢」Facebook专页和Instagram帐户）。