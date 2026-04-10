油价急升︱政府推燃油补贴 运输界忧油公司「食埋𠮶3蚊」 议员倡直接减轻营运者成本压力

政府「跨部门监察燃油供应专责组」昨日（9日）建议推出四项具针对性的临时措施，以应对国际油价波动，包括为商用车船柴油每公升补贴3元、减免非私家车辆隧道费一半等。立法会交通事务委员会主席陈恒镔今日（10日）在电台节目表示，政府是次燃油补贴政策，主要目的是帮助运输业界。他解释，虽然专用气站的价格保持平稳，但非专用气站的价格已录得显著升幅，对司机构成一定经营影响。他估计，补贴为直接减轻营运者的成本压力，故乘客或仍需支付全额隧道费用，详情需待政府在立法会财务委员会紧急会议上交待。

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对于有意见指措施对司机及市民均有利，陈恒镔重申，政策初衷是「帮个业界」，帮助营运者降低成本压力。是次补贴额度约占近期油价升幅的53%，他认为政府需在支援业界及善用公帑之间取得平衡。他强调，长远而言，政府必须设立一个有效的监察机制，参考国际商品油价等公开数据，监管本地油公司，如出现不合理加价的情况即可介入。他又补充，现时局势瞬息万变，为期两个月的临时措施属合适做法，若情况持续，政府日后可再作调整。

立法会议员陈绍雄在另一电台节目表示，欢迎并支持政府采取针对性措施，油价波动影响社会层面广泛，在政府财政相对紧绌的情况下，应秉持先后缓急的原则。

支持针对性补贴 优先援助公共服务

陈绍雄称，公共小巴、校巴、村巴及渡轮等公共交通营运商，因柴油成本上涨已面临改动班次甚至停运，直接影响市民出行。因此，他支持政府优先支援此类行业，以稳住民生。在补贴公期交通行业时，亦要考虑洗衣等服务业。

每公升三元补贴成效待察 吁扩大支援范围

对于政府提出为期两个月、每公升柴油三元的补贴，陈绍雄坦言，在未有政府详细数据及分析前，难以断言补贴额度是否足够。他强调，由于战事发展不明朗，专责组必须「一天都不能停下来」，持续审视环境因素，若有需要应果断提出进一步措施，立法会将全力配合审视。

促加强油价监管 防补贴落入油公司口袋

对于坊间担心补贴最终只会益了营办商或油公司，他深信政府在推出措施时已有一套监管方案，以防止有机构「上下其手」。他指出，政府一直有监察油公司的库存和市面价格，并已承诺会加强监管。

运输界忧补贴落在油公司口袋

落马洲中港货运联会主席蒋志伟在同一节目表示，自二月中旬以来，业界实际承受的柴油成本每公升已额外增加了八元。政府是次提供的三元补贴，仅能抵销约四成的额外压力。他以重型货车计算，补贴大概等于每公里减免一元成本。

油站标价与实际售价长期存在巨大差距

对于补贴措施，蒋志伟坦言业界最关注的并非金额，而是发放方式。他担心补贴会落在油公司取巧的经营手法，希望政府有所监管。若补贴在折扣价，担心「食埋你𠮶3蚊」。

他解释，香港油站的标价与实际售价长期存在巨大差距，形成一个「畸形」且不公道的市场。他形容油公司的定价策略为「不良销售手法」，例如柴油标价接近每公升35元，但给予大型车队的折扣价可低至11、12元；相反，小型车队或「单头车」司机享有的折扣极少，实际支付的油价可能比大车队高出一倍。

蒋志伟又指，政府应做到真正同等受惠，但担心因行政问题，在推行相关政策时「简简单单算数」。他促请政府设立的特别小组必须留意此问题，确保新政策能令每位车主及运输公司都能同等受惠，最公道的方式是直接在油站的零售价中扣减。

牌费减免「收货」 冀油价回落后取消

除了燃油补贴，政府亦宣布宽减商用车辆牌费百分之五十，为期两个月。蒋志伟表示，这回应了业界早前要求豁免所有商用车政府牌费的诉求，形容政府已「回应了一半」，对此表示「收货」。他同时补充，若未来柴油价格回落，政府应当收回相关的宽减措施。

本地货品及服务无一不依赖本地运输

能源咨询委员会主席黄杰龙在同一节目表示，香港的柴油几乎专供商用车使用，而运输行业牵涉到社会上每一件货品及服务，从餐桌上的水果到餐厅的食材，无一不依赖本地运输。因此，补贴商用车的运输成本，并非单纯帮助企业，其主要目的是通过稳定物价，帮助到每一位在香港生活的市民。

对于每公升柴油补贴3元是否足够，以及应否协助洗衣业等其他行业，黄杰龙指，首先协助运输业是合理，以降低经营成本，而洗衣业本身亦要运输。他同时关注如何确保3元补贴「落到用家袋」，基于油价是油公司厘定，相信政府会与油公司商讨，令油价公开透明，令市民安心，政府要令「𠮶3蚊落到去用家度」。

