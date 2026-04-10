宏福苑听证会｜消防处料消防承办商「中华发展」未派员现场查看直接挂牌 构成虚假陈述应受最高惩处

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（10日）举行第10场听证会，亦是第二轮听证会的第二场。根据听证会时间表，消防处助理处长（牌照及审批）姜世明会出席听证会作供，成为首名作供的政府官员。

4月10日听证会重点:

宏福苑为将消防水缸放水而关掉「刀掣」（消防泵总电掣）属低级错误，姜世明强调若有消防工程承办商属有此做法，属非常严重的疏忽。

消防承办商「中华发展」未派员现场查看直接挂牌，构成虚假陈述应受最高惩处

【11:45】「宏泰」董事钟杰文早前曾供称，宏福苑是1980年代兴建的楼宇，因此系统只需符合80年代的消防守则。姜世明回复指，未能协助解答有关疑虑，称如该年份有标签要求便适用。杜淦堃直言「如果你都要睇返守则，承办商都会有啲混乱？」姜承认守则可以更清楚。

中华发展未现场巡视便挂牌 消防处指构成虚假陈述

【11:25】杜亦向姜问及消防承办商「中华发展」的责任问题，对于中华方面在会上承认持有SDN（消防装置关闭通知书），却未有亲自或派员工到现场查看便直接挂牌。姜强调，相信违反《消防设备规例》第92条，构成虚假陈述，属违法行为，应受到最高「第五级」的惩处。

杜指消防系统的安全运作在一定程度上依赖行业自律，然而企业本身负有法定责任。针对消防系统关闭的通报机制，姜提到消防有其实际操作困难，强调若建立每次关闭系统均须通报及审批的机制，将带来庞大的工作量。他指出，每年正式证书发出超过30万张，当中涉及关闭维修的个案每年约6,000多宗。

他又指，每次出单后24小时内，消防局同事会进行查阅，「事实上，我哋而家每一次出单其实都有去睇，出单完后24小时，好多时消防局嘅同事，几个钟头就成架消防车，成队人落去睇。」

杜亦提及宏泰董事钟杰文早前供称，发现「刀掣」（消防泵总电掣）被关后，因知道有另一承办商「挂牌」认为「唔好教人做嘢」。姜不同意其讲法，指消防设备目的是保障大厦居民，「其实如果我们知道电源无咗，系统其他嘢得都好，都发挥唔到功用」

杜淦堃展示两份通函 内容要求关闭消防系统时须张贴告示

【11:18】姜世明提到，消防处1980年代并无条例要求加压泵及消防警钟系统，要分开两个电源操控，但后来有要求分开两个电源。他解释，加压泵及消防警钟系统是关连系统，因为火警发生时，要加压泵供水向消防栓或喉辘时，打破警钟玻璃是启动方法。

杜淦堃展示消防处于大火发生后，今年曾向消防设备承办商发出两份通函。姜世明逐一介绍，通函内容包括要求关闭消防设备时，要在每一个受影响的装置包括消防栓、喉辘等贴告示，避免市民在紧急情况下浪费宝贵时间尝试启动。同时，由于初次发现有非承办商人士操控装置，通函要求承办商在有关电源上设有封条，若有人动过将会被发现。

另外，通函亦再次提醒承办商有部分装置或同时影响多个系统，姜世明指「唔好想关一个系统，最后关咗两个」；及要求关闭消防系统时，须在电梯大堂、受影响楼层、各个出入口张贴告示。

【11:15】杜亦向姜世明问及物管公司的角色，姜世明指出，物业管理公司在选择消防装置承办商时，若只委聘单一承办商，沟通问题相对较少；惟若选用多个承办商，则必须加强协调。因此消防建议在需要关闭消防设施进行维修前，必须先取得批准，借此可检视是否存在多个承办商，以及预先探讨可能出现的问题。

根据现行规定，当注册承办商负责修理消防系统而遇上系统失效时，承办商有责任即时通知消防处及大厦居民。消防处接报后会采取一系列应对措施，包括加派消防车到场、派员实地视察、要求大厦张贴告示通知居民，以及加强日常消防安全管理。

消防处的记录显示，过往确实存在多个承办商同时处理同一个案的情况。然而，现有机制中欠缺对前线同事的具体指引及提醒，消防处承认未来有必要加强这方面工作。

为堵塞漏洞，消防处正研究在收费审批程序中加入关闭设施的批准要求，日后审视申请时可一并查看是否有超过一个承办商跟进同一系统，并探讨可能衍生的问题，从而优化整体协调机制。

现行法例下承办商最高罚款仅5万 阻吓力不足

【11:10】姜世明指出，现时承办商分为三个级别，注册数量约1000个，若承办商拥有合资格人士，可申请永久注册。为提升规管效能，当局正考虑引入期限注册制度，要求承办商或专业机构在指定期限后续牌，确保其持续符合标准。

在执法权力方面，姜世明承认现时调查火警期间，人员虽可进入处所，但搜查及检查文件的权力有限，影响取证效率。未来计划强化执法权力，以便更有效履行职责。

至于罚则安排，他指出现行法例下承办商最高罚款仅为5万港元，阻吓力不足，而且对前线作业人员缺乏人身监管措施。当局正研究扩大罚则幅度及上调罚款金额，使其更合比例，同时拟从六个政策方向调整相关条例，并配合其他配套工作，以全面完善监管框架。

消防正从六大方向进行修订

【10:55】姜世明表示，事件涉及关闭消防设备，消防正从六大方向进行修订，期望从制度上加强消防安全的监管。

未来任何关闭消防设备的操作，必须事先取得消防批准

现时大厦管理公司并非明确的消防设施责任人，日后物管公司将纳入保持消防设施的责任人。

将首引入消防设施违规事项定额罚款，更具阻吓性。

现时承办商分为三个级别，注册数量约1000个，修例方向要求承办商或专业机构在指定期限后续牌。

加大消防处的执法权力

承办商只违罚5万元，阻吓性不足，研究扩大罚则幅度

【10:40】被问及如何将缸放水，姜世明引述消防技术人员称，天台缸旁边设有放水掣，不会在面板（Panel）上进行操作。听证会上亦展示了总电掣（刀掣）的相片。姜世明同意杜淦堃所述，关掉刀掣后，加压泵、上水泵及消防警报系统将会断电。

姜世明亦同意，如消防水缸要放水，可只关闭消防水泵的独立开关，不用关闭加压泵房总掣。姜世明称，置邦无牌，不应该去「𢭃呢样嘢」。

姜世明表示，「放水唔使闩电制」属消防承办商基本知识，宏福苑为了将消防水缸放水而关掉「刀掣」（消防泵总电掣），属低级错误。他指出，消防承办商（RFSIC）有责任确保刀掣保持开启，以维持正常运作。若有注册消防工程承办商有此做法，则属非常严重的疏忽。形容事件非常罕见，他称十多年来「未见过总电掣系畀非承办商嘅人闩咗」。

【10:35】杜淦堃向在场人士展示宏福苑的消防泵控制箱，并希望姜世明就整个消防系统的操作细节作出详细说明。姜世明逐一解释控制箱上不同颜色按钮、水泵开关及警报系统的运作方式。

姜世明指出，控制箱面板上的红色按钮代表消防用水的分拨控制系统，用于调配消防供水；白色及绿色按钮则分别控制淡水及咸水供应系统。杜淦堃其后问及消防系统总电掣如何控制消防喉辘及警钟的电力供应。姜世明回应指，若关闭总电掣，消防警报系统及相关安防设备将失去电力，无法运作。

杜淦堃再问：「如果要闩消防水泵应该要闩边个掣？」姜世明表示：「我答你唔到。」他解释，自己并未看到上水泵，今次只观察了主泵的面板，因此只能回答主泵面板的相关问题。

姜世明又指宏福苑是1980年代兴建的楼宇，故其消防系统并非该屋苑自有。

【10:25】杜淦堃指出，大厦地下设有消防运转水缸，从地下供水系统储存2,000公升水，并于有需要时将水输送至天台的消防缸。该天台消防缸容量为18,200公升，负责向各层消防喉及消防栓供水。消防上水泵将水由地下泵上天台消防缸，而消防加压泵则确保系统具备足够水压；楼层越高，加压泵的角色越为重要。

姜世明补充，消防加压泵能保障消防系统水压充足。由于水缸设于天台，较低楼层自然水压较高，加压泵便在此时发挥功用。他同意杜淦堃所述，年度检验必须涵盖整个消防系统的所有部件，包括运转缸、消防缸等每一个装置，并重点检查水缸是否有漏水情况。

【10:05】代表委员会的资深大律师杜淦堃表示，姜世明1995年加入消防处， 2024年3月晋升至助理处长（牌照及审批）。

他提到，姜世明所管辖的消防政策课主要负责制定及检讨防火事宜的政策、程序及指引，进行相关课题的研究；以及处理部门检控事宜。至于消防设施监督课负责检查现有楼宇的消防装置、处理有关楼宇消防装置的投诉、监察注册消防承办商的专业水准及在有需要情况下采取执法行动。

另外，消防工程合规课为新建楼宇的消防装置及设备进行测试，解答公众、认可人士、机电工程顾问、消防装置承办商和其他政府部门有关消防装置工程的查询，监察注册消防装置承办商的专业水准。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元