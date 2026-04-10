宏福苑听证会｜消防处助理处长姜世明今出席听证会作供 成首名作供政府官员

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（10日）举行第10场听证会，亦是第二轮听证会的第二场。根据听证会时间表，消防处助理处长（牌照及审批）姜世明会出席听证会作供，成为首名作供的政府官员。

【10:25】杜淦堃指出，大厦地下设有消防运转水缸，从地下供水系统储存2,000公升水，并于有需要时将水输送至天台的消防缸。该天台消防缸容量为18,200公升，负责向各层消防喉及消防栓供水。消防上水泵将水由地下泵上天台消防缸，而消防加压泵则确保系统具备足够水压；楼层越高，加压泵的角色越为重要。

姜世明补充，消防加压泵能保障消防系统水压充足。由于水缸设于天台，较低楼层自然水压较高，加压泵便在此时发挥功用。他同意杜淦堃所述，年度检验必须涵盖整个消防系统的所有部件，包括运转缸、消防缸等每一个装置，并重点检查水缸是否有漏水情况。

【10:05】代表委员会的资深大律师杜淦堃表示，姜世明1995年加入消防处， 2024年3月晋升至助理处长（牌照及审批）。

他提到，姜世明所管辖的消防政策课主要负责制定及检讨防火事宜的政策、程序及指引，进行相关课题的研究；以及处理部门检控事宜。至于消防设施监督课负责检查现有楼宇的消防装置、处理有关楼宇消防装置的投诉、监察注册消防承办商的专业水准及在有需要情况下采取执法行动。

另外，消防工程合规课为新建楼宇的消防装置及设备进行测试，解答公众、认可人士、机电工程顾问、消防装置承办商和其他政府部门有关消防装置工程的查询，监察注册消防装置承办商的专业水准。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元