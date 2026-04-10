宏福苑听证会｜以消防水缸替代食水缸不符规定 姜世明：若早知此构思绝不批准 ｜持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（10日）举行第10场听证会，亦是第二轮听证会的第二场。根据听证会时间表，消防处助理处长（牌照及审批）姜世明会出席听证会作供，成为首名作供的政府官员。

4月10日听证会重点:

宏福苑为将消防水缸放水而关掉「刀掣」（消防泵总电掣）属低级错误，姜世明强调若有消防工程承办商属有此做法，属非常严重的疏忽。

消防承办商「中华发展」未派员现场查看直接挂牌，消防处构成虚假陈述应受最高惩处

消防处无方案能完全替代「通知走火警」效用，正研临时替代方法

消防员对多项消防装置检查回应「唔知」或「无留意」 仅检查灭火筒

姜世明否认曾催补交文件 指人手追30万张FS251：追到呢张，追唔到𠮶张

姜世明指以消防水缸替代食水缸不符规定 若早知此构思绝不批准

【16:15】姜亦反映，每次收到SDN时，大多未能同时收到FS 251文件，且缺乏相应的追收机制。此外，相关文件依赖邮递传送，需时较长，输入系统亦耗费大量时间。由于文件数量庞大，导致严重积压，情况可长达数月。

杜质疑，这是否意味著文件提交后，可能要数个月才能在系统中查阅？姜举例指，一张表格从提交到完成输入系统，或需时一个月，可能令同事无法从电脑系统获取最准确的即时消息，延误掌握实际情况。

置邦物管公司人员早前在听证会引述宏业方面指出，若要维修食水缸，需要先有替代水缸，而消防水缸「铺砖仔」后便可作为临时食水缸，以便腾空食水缸进行维修。

不过，姜表示，用消防水缸充当临时食水缸的做法并不常见，亦不符合规定，他指出，食水缸与消防水缸的容量可能差异甚大，而且市面上有纤维缸等多种替代方案，形容「若早知有此构思，我绝不会批准。」

他又指，消防水缸原用于灭火救援，若改为供应食水，将导致消防用水量减少，加上补水未必及时，可能影响紧急情况下的灭火能力。姜指出，若申请人要求停止消防装置运作，并以消防栓代替食水缸，同时表明停用时间较长，消防不应批准该类申请。

姜世明否认曾催补交文件 指人手追30万张FS251：追到呢张，追唔到𠮶张

【16:05】「中华发展」代表早前在听证会承认，在补交FS251文件的过程中，确实是因为被消防处催促才补交有关文件。对于「中华发展」的解释，姜世明指出：「我问匀晒，冇人追过佢。」此言一出，杜淦堃反驳：「咁咪仲衰？」有在场人士立即大笑。杜质疑，「中华发展」若无人催促便不主动补交文件，其情况可能比被动补交更为严重，姜世明称：「你揾人手追30万张，逐张追，追到呢张，追唔到𠮶张。 」

宏福苑两座大厦提交85张SDN 姜世明表关注指水缸工程可长达数月

【16:00】杜淦堃指出，不能「一刀切」地判断漏水即属重大缺陷，必须视乎漏水程度而定，指「漏水导致水缸无水」与「单纯漏水但仍有储水」的情况应作明确区分，有需要对漏水情况进行更严谨的分类，以加强对问题的了解。姜世明对此表示同意。

杜淦堃根据消防政策文件指，根据消防政策文件，倘发现有不当行为，需于两个月内处理；若属非严重损坏，承办商配合处理后或会获发警告。

杜亦关注，若长达六个月未能收到 FS251 表格且表面无异常，是否难以启动监察机制。姜认为，如何促使承办商按时提交 FS251 表格，是目前需要克服的一大挑战。

姜续指，消防处最担忧的就是「冇人做年检」，以致设备损坏情况无人知晓。他透露数据显示，2024年全年接获的相关通报票数约为 900多张，而2025年至今已急增至 1,300多张，处方一方面希望有承办商能加紧跟进维修，另一方面亦会发信予业主，敦促其跟进损坏情况。

针对宏福苑在大维修期间不断提交SDN（停止装置通知书）的情况，杜淦堃提出质疑。他指最少有两座大厦自去年 4 月起至火警当日合共提交了 85 张通知书，质疑为何如此长时间仍未完成维修，姜世明表示同意此关注，并称据其经验，曾见过消防水缸工程耗时长达七至八个月。

杜淦堃即时追问：「以你的经验，消防水缸漏水工程，做咗成七个月，冇唔妥、表面上没有不当延期，你证供系咁？」姜世明明确回应：「正确。」

延长SDN有「一年惯例」 个案超过一年未解决才向业主及承办商了解情况

【15:35】就「中华发展」16次延长SDN的做法，姜世明供称，消防设施监督课存在一项并非政策规定的「一年惯例」，他指多数个案能够在一年内办妥，在2024年超过6,000宗关闭个案中，有近1,000宗未能于9个月内完成处理。若个案超过一年仍未解决，方会向业主及承办商了解情况，进行沟通与协调工作。杜淦堃质疑是否即使一年仍未解决，消防亦不会作出检控，只会作进一步劝喻。姜没有正面回应，指检控方面则设有另一套机制。

姜世明表示，若消防证书损坏部分被认定为「严重损坏」，当局会发出警告信；警告无效后，将派员到场巡查。署方统计显示，每年约进行2,000次巡查。 根据相关政策文件，若发现疑似不当行为，应尽快通报相关部门，并在60天后监测案件进展，采取必要的执法行动。姜指「严重损坏」的界定，具体判断需参照FS251文件，举例水缸漏水不一定被视为严重损坏，但水缸完全没水则属于紧急情况。

杜淦堃质疑，针对宏福苑事件，是否属于严重损坏，因为似乎宏福苑的关闭超过7个月，远超60日的规定。姜世明指宏福苑是否为「严重损坏」需检视FS251文件，而FS251文件只称是漏水而不是没水。换言之，他虽没有明确回答问题，但暗指宏福苑不属于「严重损坏」。陆启康质疑，水缸漏水及没水都一样导致「起火时用唔到」，姜反驳指「水缸漏水唔一定用唔到，因为漏水可以系满到泻，或掣位漏水。」他认同，水缸维修放水属「水缸没水」，但指FS251指说漏水。

消防处需六个月处理FS251即「冇人理6个月」 姜世明承认情况不理想

不过，杜随后显示消防2025年4月8日的内部纪录，消防人员清楚写明宏福苑属「Major Defect」，即是「严重损坏」，姜世明同意内部纪录上是「严重损坏」，但重申是否「严重损坏」应依据FS251；杜质疑有关纪录应是看过FS251后发出的纪录，姜世明解释，当时消防队长应是与承办商通话联络后，在纪录上填写「Major Defect」，认为是该消防队长的做法「唔理想」，正确做法是按FS251的纪录填写，即不是「严重损坏」。

杜淦堃续指，其实宏福苑是否「严重损坏」都不重要，因为承办商提交 证书（FS251）后，消防处要6个月入电脑，即6个月都「无人理」，姜世明同意「唔理想」。

消防员对多项消防装置检查回应「唔知」或「无留意」 仅检查灭火筒

【15:20】杜随后在会议上展示另一名冯姓消防员的口供内容，该消防员在口供中对多项消防装置检查事项的回应均为「唔知」、「冇」或「无留意」，问及有否检查大厦消防装置？冯答：检查过灭火筒。问及消防栓／消防喉是否有水？冯答没有检查。

「宏泰」拖9个月才交表格 姜世明承认流程需改善并将全面电子化

【14:45】杜淦堃展示一份由「宏泰消防」提交消防处的《消防装置及设备证书》，即俗称「消防纸」的FS251。证书中有3个重要日期，第一个是「宏泰」于2023年12月的签名，第二个是文件上方有2024年8月2日的传真日期，以及消防处消防设施监督科于2024年11月才盖印。杜质疑为何日期差别如此大，姜世明认为是对方由2023年12月拖了9个月，至2024年8月才提交文件，而规例订明承办商要14日内提交文件。

杜淦堃质疑有关14日的规例形同虚设，又问到消防处既然8月收到表格，为何11月才盖印。姜世明回应指「我唔清楚」，但认同是要改善的地方，解释纸本文件太多，人员由纸本入电脑需时，未来会全面电子化。处方2024年11月收到该FS251后巡查发现仍有少许不影响整体系统运行的小问题，给予对方2个月时间跟进，杜问连同先前入电脑时间，是否即代表有关消防给予不只2个月时间，姜同意有关工作应该要更贴近实际情况。

【13:45】陆指出，大型维修工程中的火警风险较高，不仅因为工地作业本身具有危险性，更因为现场有市民居住。他强调，有居民居住的工地与没有居民居住的工地，两者火灾风险程度截然不同，一旦发生火警，前者受影响的人数亦会更多。

【13:30】独立委员会主席陆启康随后问姜是否同意大维修楼宇的火警风险差不多属最高？姜回应指，「今天看来，我绝对同意。」

杜问及受处分消防承办商「其实系咪罚完都无影响？」姜回应称「并非完全无影响」，消防目前已在网页及政府宪报公布违规名单，市民可查阅并避免选用，从而影响其生意。他们亦计划推行违例记分制，强调未来抽查工作将会更严谨。

【13:25】杜问姜为何选定2025年10月19日进行巡查，姜先生明确指出，「今次不是常规的巡查，而是视察。巡查通常是为了查找问题，而视察的性质不同。」

姜强调，处方并无硬性规定每年必须进行多少次主动巡查的指标。实际巡查频率会因应楼宇的风险类别而异，「有啲大厦会一年巡查一次，有啲风险较低嘅可能两年先巡查一次。」

消防员巡查期间 未有入泵房及检查消防警钟是否运作正常

杜展示大埔消防目张国生的口供内容。他在口供中提到，巡查宏福苑期间进行各项关键检查时，其回答几乎全是「冇」或「唔知」。具体而言，张巡查时未见大型消防装置，未有检查出入口附近的消防栓，亦未有检查大型消防栓及喉辘系统。

此外，他未有检查宏福苑紧急出入口表面是否损坏，亦未有检查大厦消防警钟是否运作正常。张国生亦并未进入泵房，不清楚检查时的电源状况，也不知道大厦消防系统的开关与警钟是否属于同一开关掣。他更表示，不知道管理处员工有无提及上次警钟系统关闭的情况，且在大厦显眼处未有见到任何关闭的消防装置警报。

消防处无方案能完全替代「通知走火警」效用 正研临时替代方法

【13:15】杜淦堃提到消防处内部针对SDN的指引，当中提及人员应要专业地评估消防风险。同时，指引提到消防栓及喉辘停止期间，要摆放9公升灭火筒作为替代设施，但在警钟系统生效及失效两种情况下，摆放的位置及数量有差别，而今次宏福苑的摆放情况正是「警钟系统生效」下的要求，姜世明同意要改善。

另外，杜淦堃指摆放灭火筒亦只是消防栓及喉辘失效的替代方案，似乎并没有方案，能够直接替代到消防警钟在火警时通知居民逃生的效果，姜世明初时并无正面回应，指消防处亦有要求管理处准备应变方案等，但最后在杜再三询问下，同意消防处没有方案能完全替代「通知走火警」的效用，称消防处正研究及寻找警钟失效时的临时替代方法。

承办商须准确公布资料 若出现失误 消防处将难以追查

【13:00】姜世明表示，每次申请或延长SDN的时长不多于14日，但旧楼维修工程一般都会长过14日，所以一般要延长。他指，甚少处理承办商拖延消防工程的纪律问题，因为此类问题主要靠业主具警觉性并投诉。

【12:55】姜指出，承办商必须秉持诚信，准确公布相关资料。一旦出现失误，消防处将难以追查，除非有关个案被抽查到。抽查机制能让消防处发现问题，而未被抽查的承办商，其运作情况则难以掌握。

杜提到由于部分消防设施关闭，其他仍然有效的消防措施变得更为关键。举例而言，当后楼梯及消防栓无法使用时，火警警报系统的重要性便大幅提升。在此逻辑下，同时检查其他火警系统是否正常运作，相信不会带来太多额外工作量，并询问姜是否同意。

姜回应表示不完全同意，强调并非单靠目测便能确认系统可以可靠运作，必须进行实际测试。他补充，相关情况绝对需要改善，并透露已发信给大厦设施的拥有人，在信件中提醒对方必须妥善保养各项设施，包括确保水缸注满水。同时，在审视《物业管理条例》相关信件中，亦已清楚列明有关要求。

消防处无审阅「宏泰消防」所提交FS251表格

【12:40】杜展示一份由「宏泰消防」在去年3月31日向消防处提交的「消防装置及设备证书」（FS251），问及姜最底一栏有三个空均没有任何剔号。姜确认，这份FS251表格从未进行过「巡查／输入系统／核对」，即无人审阅。

姜指，消防处会以人手输入资料，95%的FS251由消防处职员人手输入，同意同事「只是输入员，不会睇」；其余5%由承办商直接提交电子版，消防处只作存档。

【12:30】姜世明透露，火灾发生后，他已主持多个会议，联系管理业界、工程部及物业管理处，对500幢大厦进行巡查，并维修好有问题的消防设备。未来所有需要进行大型维修的楼宇清单，均会按相同方针处理。

认大维修增加火警风险 惟并非代表风险评级提高

杜问姜世明是否同意「大维修相对会增加火警风险」，姜最初未有直接回应。杜再次追问后，姜终表示「同意但有补充」。

姜世明指出，消防处已知悉大型维修工程会带来平日没有的火警隐患，例如竹棚易燃、施工人员及物料增多等。当区消防局会因应大维修进行应变部署，惟此举不一定代表风险评级提高，而是预先做好准备。

接投诉后主动调查 巡查不作出预先通知

【12:20】杜问及消防设备巡查机制。 姜世明强调，为确保调查完整性及执法公平性，针对消防设备投诉而展开的突击检查，一般不会预先通知相关人士。

姜世明亦清晰区分不同情境下的处理手法，基于主动投诉进行的调查，若事前通报相关人士，极可能损害调查的完整性及削弱执法的公正性，故此类巡查通常不作出预先通知。至于涉及消防装置的实际操作测试时，署方一般会事先通报。另外，进行消防栓及喉辘系统的功能测试、火警警报系统及火警侦测系统测试时，为避免警钟误鸣引发居民恐慌，必须通知大厦管理方面。最后，由于自动晒水系统进行功能性测试时会实际出水，必须与管理公司协商并要求对方做好准备，以防积水浸湿财物及造成住户惊慌。

姜世明重申，巡查安排的差异旨在确保消防设备时刻处于有效备用状态的同时，亦尽量减少对市民日常生活的干扰。

7座大厦消防保险丝损坏 惟消防处不排除电线因大火高温受损

【12:15】另外，消防处大火后进一步进行检验发现，除宏昌阁外，7座大厦的消防保险丝损坏；后续测试发现只有宏志阁的警钟系统事后仍能响起。姜世明同意，不能排除系统电线因大火高温受损，重申宏福苑等80年代标准的火警电线，防火物料要求不及较新楼宇规格高，同意旧楼在火警中，警钟系统受损的风险较大。但他重申，当火场高温烧到一个高度，即使是现时更高规格的物料，在高温下「一样有可能失效」。

姜世明指，消防处在大火前，早已联同屋宇署就旧楼消防系统提升有各种措施，包括要求旧楼的消防电掣要求等，符合到1994年的要求；另外，对旧唐楼通过物联网方式提升旧楼消防安全。

消防处每年接6万份年检核对表 抽300份作抽样调查

【12:05】姜世明表示，现行年检核对表虽然未有要求注册承办商递交，但相关纪录必须妥善存档七年，以便消防处随时查阅。消防处每年会从全港约六万幢须进行年检的大厦中，抽样调查约三百宗年检个案，以确保承办商履行责任。

姜续指，该30万份证书中，约有两万份、食肆餐厅、酒店宾馆及演唱场地等，相关处所在续牌或申请牌照时会由消防处一并跟进，强调「呢度份份都会跟」。

另外，在消防审查工作方面，消防处每年接获约三千宗与消防设备相关的投诉，处理时会派员到实地视察，并与相关证书内容比对。至于约三万份显示损坏的证书，当中约二千宗个案会安排实地审视。消防处亦会每年随机抽样约一万套消防系统，实地检查其运作状况。此外，针对有违例计分纪录的承办商，每年会抽样巡查约一千个工程项目，相关巡查归入「核实巡查」类别。

功能测试方面，前线人员在接获火警报案后，无论现场是否发生火警，在使用消防设备时均会进行一定程度的操作测试，每年约进行二千次。

宏新警钟曾响 死亡人数减 警钟对减少伤亡系「排除唔到嘅因素」

【12:04】杜淦堃提及，消防处在大火后曾检测宏福宛8座大楼，最后发现只有宏新阁的消防「刀掣」是开启状态，其余7座大厦都是关闭状态。杜指，有证据显示宏新阁的警钟曾经响过，又提出数据显示，宏新阁的损毁情况与宏泰阁相若，都是大半单位损毁，但宏泰阁最终有80人死亡，宏新阁只有2宗死亡。姜世明指，警钟响起对减少伤亡系「排除唔到嘅因素」。

另外，在姜世明作供指，消防发现宏福宛7座大厦的「刀掣」都是关闭状态后，置邦的工程主任林文欣日前曾供称，大火当日自己曾跑去宏仁阁及宏新阁开启过「刀掣」，且警钟成功响起；另外，宏仁阁有50人在问卷中指，曾听过警钟响起，问到为何消防处事后检查发现宏仁阁「刀掣」没有开？姜世明答「查唔到」，重申消防事后看该「刀掣」是关闭，只称「警钟系统有人开返就会著，关咗就唔会著。」

【11:45】「宏泰」董事钟杰文早前曾供称，宏福苑是1980年代兴建的楼宇，因此系统只需符合80年代的消防守则。姜世明回复指，未能协助解答有关疑虑，称如该年份有标签要求便适用。杜淦堃直言「如果你都要睇返守则，承办商都会有啲混乱？」姜承认守则可以更清楚。

中华发展未现场巡视便挂牌 消防处指构成虚假陈述

【11:25】杜亦向姜问及消防承办商「中华发展」的责任问题，对于中华方面在会上承认持有SDN（消防装置关闭通知书），却未有亲自或派员工到现场查看便直接挂牌。姜强调，相信违反《消防设备规例》第92条，构成虚假陈述，属违法行为，应受到最高「第五级」的惩处。

杜指消防系统的安全运作在一定程度上依赖行业自律，然而企业本身负有法定责任。针对消防系统关闭的通报机制，姜提到消防有其实际操作困难，强调若建立每次关闭系统均须通报及审批的机制，将带来庞大的工作量。他指出，每年正式证书发出超过30万张，当中涉及关闭维修的个案每年约6,000多宗。

他又指，每次出单后24小时内，消防局同事会进行查阅，「事实上，我哋而家每一次出单其实都有去睇，出单完后24小时，好多时消防局嘅同事，几个钟头就成架消防车，成队人落去睇。」

杜亦提及宏泰董事钟杰文早前供称，发现「刀掣」（消防泵总电掣）被关后，因知道有另一承办商「挂牌」认为「唔好教人做嘢」。姜不同意其讲法，指消防设备目的是保障大厦居民，「其实如果我们知道电源无咗，系统其他嘢得都好，都发挥唔到功用」

杜淦堃展示两份通函 内容要求关闭消防系统时须张贴告示

【11:18】姜世明提到，消防处1980年代并无条例要求加压泵及消防警钟系统，要分开两个电源操控，但后来有要求分开两个电源。他解释，加压泵及消防警钟系统是关连系统，因为火警发生时，要加压泵供水向消防栓或喉辘时，打破警钟玻璃是启动方法。

杜淦堃展示消防处于大火发生后，今年曾向消防设备承办商发出两份通函。姜世明逐一介绍，通函内容包括要求关闭消防设备时，要在每一个受影响的装置包括消防栓、喉辘等贴告示，避免市民在紧急情况下浪费宝贵时间尝试启动。同时，由于初次发现有非承办商人士操控装置，通函要求承办商在有关电源上设有封条，若有人动过将会被发现。

另外，通函亦再次提醒承办商有部分装置或同时影响多个系统，姜世明指「唔好想关一个系统，最后关咗两个」；及要求关闭消防系统时，须在电梯大堂、受影响楼层、各个出入口张贴告示。

【11:15】杜亦向姜世明问及物管公司的角色，姜世明指出，物业管理公司在选择消防装置承办商时，若只委聘单一承办商，沟通问题相对较少；惟若选用多个承办商，则必须加强协调。因此消防建议在需要关闭消防设施进行维修前，必须先取得批准，借此可检视是否存在多个承办商，以及预先探讨可能出现的问题。

根据现行规定，当注册承办商负责修理消防系统而遇上系统失效时，承办商有责任即时通知消防处及大厦居民。消防处接报后会采取一系列应对措施，包括加派消防车到场、派员实地视察、要求大厦张贴告示通知居民，以及加强日常消防安全管理。

消防处的记录显示，过往确实存在多个承办商同时处理同一个案的情况。然而，现有机制中欠缺对前线同事的具体指引及提醒，消防处承认未来有必要加强这方面工作。

为堵塞漏洞，消防处正研究在收费审批程序中加入关闭设施的批准要求，日后审视申请时可一并查看是否有超过一个承办商跟进同一系统，并探讨可能衍生的问题，从而优化整体协调机制。

现行法例下承办商最高罚款仅5万 阻吓力不足

【11:10】姜世明指出，现时承办商分为三个级别，注册数量约1000个，若承办商拥有合资格人士，可申请永久注册。为提升规管效能，当局正考虑引入期限注册制度，要求承办商或专业机构在指定期限后续牌，确保其持续符合标准。

在执法权力方面，姜世明承认现时调查火警期间，人员虽可进入处所，但搜查及检查文件的权力有限，影响取证效率。未来计划强化执法权力，以便更有效履行职责。

至于罚则安排，他指出现行法例下承办商最高罚款仅为5万港元，阻吓力不足，而且对前线作业人员缺乏人身监管措施。当局正研究扩大罚则幅度及上调罚款金额，使其更合比例，同时拟从六个政策方向调整相关条例，并配合其他配套工作，以全面完善监管框架。

消防正从六大方向进行修订

【10:55】姜世明表示，事件涉及关闭消防设备，消防正从六大方向进行修订，期望从制度上加强消防安全的监管。

未来任何关闭消防设备的操作，必须事先取得消防批准

现时大厦管理公司并非明确的消防设施责任人，日后物管公司将纳入保持消防设施的责任人。

将首引入消防设施违规事项定额罚款，更具阻吓性。

现时承办商分为三个级别，注册数量约1000个，修例方向要求承办商或专业机构在指定期限后续牌。

加大消防处的执法权力

承办商只违罚5万元，阻吓性不足，研究扩大罚则幅度

【10:40】被问及如何将缸放水，姜世明引述消防技术人员称，天台缸旁边设有放水掣，不会在面板（Panel）上进行操作。听证会上亦展示了总电掣（刀掣）的相片。姜世明同意杜淦堃所述，关掉刀掣后，加压泵、上水泵及消防警报系统将会断电。

姜世明亦同意，如消防水缸要放水，可只关闭消防水泵的独立开关，不用关闭加压泵房总掣。姜世明称，置邦无牌，不应该去「𢭃呢样嘢」。

姜世明表示，「放水唔使闩电制」属消防承办商基本知识，宏福苑为了将消防水缸放水而关掉「刀掣」（消防泵总电掣），属低级错误。他指出，消防承办商（RFSIC）有责任确保刀掣保持开启，以维持正常运作。若有注册消防工程承办商有此做法，则属非常严重的疏忽。形容事件非常罕见，他称十多年来「未见过总电掣系畀非承办商嘅人闩咗」。

【10:35】杜淦堃向在场人士展示宏福苑的消防泵控制箱，并希望姜世明就整个消防系统的操作细节作出详细说明。姜世明逐一解释控制箱上不同颜色按钮、水泵开关及警报系统的运作方式。

姜世明指出，控制箱面板上的红色按钮代表消防用水的分拨控制系统，用于调配消防供水；白色及绿色按钮则分别控制淡水及咸水供应系统。杜淦堃其后问及消防系统总电掣如何控制消防喉辘及警钟的电力供应。姜世明回应指，若关闭总电掣，消防警报系统及相关安防设备将失去电力，无法运作。

杜淦堃再问：「如果要闩消防水泵应该要闩边个掣？」姜世明表示：「我答你唔到。」他解释，自己并未看到上水泵，今次只观察了主泵的面板，因此只能回答主泵面板的相关问题。

姜世明又指宏福苑是1980年代兴建的楼宇，故其消防系统并非该屋苑自有。

【10:25】杜淦堃指出，大厦地下设有消防运转水缸，从地下供水系统储存2,000公升水，并于有需要时将水输送至天台的消防缸。该天台消防缸容量为18,200公升，负责向各层消防喉及消防栓供水。消防上水泵将水由地下泵上天台消防缸，而消防加压泵则确保系统具备足够水压；楼层越高，加压泵的角色越为重要。

姜世明补充，消防加压泵能保障消防系统水压充足。由于水缸设于天台，较低楼层自然水压较高，加压泵便在此时发挥功用。他同意杜淦堃所述，年度检验必须涵盖整个消防系统的所有部件，包括运转缸、消防缸等每一个装置，并重点检查水缸是否有漏水情况。

【10:05】代表委员会的资深大律师杜淦堃表示，姜世明1995年加入消防处， 2024年3月晋升至助理处长（牌照及审批）。

他提到，姜世明所管辖的消防政策课主要负责制定及检讨防火事宜的政策、程序及指引，进行相关课题的研究；以及处理部门检控事宜。至于消防设施监督课负责检查现有楼宇的消防装置、处理有关楼宇消防装置的投诉、监察注册消防承办商的专业水准及在有需要情况下采取执法行动。

另外，消防工程合规课为新建楼宇的消防装置及设备进行测试，解答公众、认可人士、机电工程顾问、消防装置承办商和其他政府部门有关消防装置工程的查询，监察注册消防装置承办商的专业水准。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元