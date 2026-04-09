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政府拟补贴油价︱屯门ABC邨巴撤加价申请 班次不减 香港仔往返旺角红VAN暂缓加价

社会
更新时间：22:53 2026-04-09 HKT
发布时间：22:53 2026-04-09 HKT

政府推出四项具针对性的临时措施，应对油价急升。早前表示「无奈要暂时减少邨巴部分班次」的屯门ABC邨巴今晚（9日）在社交平台表示感谢政府和运输署支持和援助，将撤回邨巴加价或燃油附加费申请，形容对他们来说是真正的「及时雨」，可稍微喘息，继续坚持服务街坊。

香港仔往返旺角红色小巴线暂缓加价

公共小巴车主司机协进总会主席张汉华表示，旗下香港仔往返旺角的红色小巴线，10多辆车全采用柴油驱动，认为措施帮助很大，会暂缓加价，「对过海车特别有帮助，我们每架车每日十多次来回（过海），节省数百元。我们都不想加价，因为生意不好，一加价会流失客户。 」

主要使用石油气为燃料的士业界，都受惠于隧道费减免。香港无线电的士联谊会主席黄羽庭相信，措施对业界及市民都有利，「乘客省一点钱，都降低的士成本，因为有时不免会『空车』过海。」他补充，专用石油气加气站按月调整价格，本月价格平稳，暂未有迫切需要补贴，但未来若有显著增幅，政府应一视同仁。

落马洲中港货运联会主席蒋志伟称，补贴柴油价格、减免一半隧道费，都是即时见效的措施，认为政府有体恤业界难处，回应诉求，「每公升油费成本，较开战前增加约8元...这些措施大约补贴约一半额外支出，我觉得是好事。亏损情况虽不会一下子扭转，但总好过完全由我们独力承担。」

蒋志伟又提到，货运业以「车队油卡」入油，惟因应各车队规模，实际价钱存在不公，促政府监察燃油供应市场定价策略，让油价明码实价，「以每公升油费约35元为例，大车队实际费用约每公升11元，即折让23、24元；但小车队就相反，每公升油费可能要23、24元，剥削小车队竞争力。」

记者：萧博禧

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