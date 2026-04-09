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简约公屋︱房屋局今明两年完成兴建3万单位 无计划再增加：传统公屋落成已到位

社会
更新时间：21:50 2026-04-09 HKT
发布时间：21:50 2026-04-09 HKT

2022年的《施政报告》提出采用标准简约设计和「组装合成」建筑法快速兴建「简约公屋」，以尽快填补短期公营房屋供应不足的缺口，改善居住于不适切居所的市民的生活环境和质素。房屋局在特别财委会回复议员的查询时表示，今明2年内将按原定计划完成兴建全部约3万个单位。随着传统公营房屋的供应陆续到位，政府没有计划增加「简约公屋」的供应。

政府会适时研究可否延长个别项目使用年期

至于「简约公屋」长远安排方面，视乎个别项目用地将来的长远用途和发展时间表，政府会适时研究可否延长个别项目的使用年期。

简约公屋项目。
简约公屋项目。
元朗攸壆路项目。
元朗攸壆路项目。

房屋局指根据目前工程进度，预计在2026年及2027年年初分别约有20,300个及200个「简约公屋」单位相继落成，逐步迈向在2027/28年度前完成兴建约3万个「简约公屋」单位的目标。

根据全部13个项目的合约回标价，约3万个「简约公屋」单位的总造价约210.5亿元，较立法会财务委员会的拨款合共节省约37亿元(约15%)。若与最初在2022年12月公布的估算约273.9亿元比较，工程团队在整个推展过程透过优化设计、创新采购方法、减少额外基建项目及调整项目选址等，一共节省了约63.4亿元(约23%)之多。


 

 

 

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