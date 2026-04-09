宏福苑大火︱房屋局ICU本年度预算增至2.26亿 3400万属灾后开支 未答投诉数字

立法会特别财委会下周一(13日)起召开会议，其中在宏福苑大火中备受争议的房屋局独立审查组(ICU)的工作成效及曾收到居民投诉的内容，备受议员关注。房屋局在纲领(2)屋宇管制开支中，2025/26年度原预算为1.76亿元，本较2024/25年度实际开支低，但其后修订预算反升22.1%，至2026/27年度预算更增至2.26亿元。房屋局解释，2025/26年度修订预算较原来预算增加22.1%，主要原因是大埔宏福苑火灾相关的工程开支，涉及约3,400万元。开支项目主要包括移除楼宇的危险棚架和棚网、协助警方及其他政府部门清理楼宇外围杂物以配合搜证，以及为受火灾影响的楼宇进行结构评估、加固及围封等工程。

ICU收投诉及内容详情 房屋局 : 现阶段不宜透露

房屋局指，房屋局独立审查组根据建筑事务监督(即屋宇署署长)所授权力，按照《建筑物条例及建筑事务监督的政策和指引，对由房委会所发展而已出售或分拆出售的物业按《条例》作出屋宇管制。审查组正调配现有人手资源配合房屋局及相关部门处理上述火灾相关工作，并同时持续检视相关人手及资源安排，以应付有关工作。就相关的投诉数字及其内容详情，由于房屋局正联同执法部门就查询事宜进行调查，亦会全面配合独立委员会的调查工作，审查组现时不宜透露与事故有关的详情。

房屋局协助移除宏福苑的危险棚架和棚网、助警方及部门清理楼宇外围杂物以配合搜证，以及为受火灾影响的楼宇进行结构评估、加固及围封等工程，涉款约3,400万元。资料图片

因应大埔宏福苑火灾，审查组自2025年12月初起安排承建商到宏福苑进行所需工程，主要包括移除楼宇的危险棚架和棚网、协助警方及其他政府部门清理楼宇外围杂物以配合搜证，以及为受火灾影响的楼宇进行结构评估、加固及围封等工程。相关工作的预算开支已包括在纲领(2)屋宇管制下。

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该局又指在落实长远居住安排方案之前，政府会在住宿方面持续支援受大埔火灾影响居民。有需要的居民可入住过渡性房屋、房屋协会项目和屯门宝田中转房屋一段较长时间。就此，房屋局会向过渡性房屋营运机构和房协发还有关住宿费用及相关开支，而政府已于2025/26年度及2026/27年度分别预留约1,000万及3,670万元的款项，以应付有关开支。

房屋局重申宏福苑火灾属「特别中的特别」个案。火灾后，7座受灾楼宇「内伤」严重，单位的市场价值大幅受损，基本上难以透过正常市场机制处理。惟考虑到居民痛失家园，遭受重大损失，生活上亦面对重重困难，情况值得社会理解与支持。政府是次特事特办，主动介入并提出收购7座受灾楼宇的业权，以尽快妥善解决受灾家庭的长远居住安排。

政府希望透过与相关业主协商，在双方自愿的情况下，以较人性化的方法推动收购工作。该7座楼宇业主须在8月31日或之前确认其意向。若部分业主不愿意出售单位给政府，政府会尊重。不过，他们需要明白，8月31日是严肃的限期，限期过后没有接受政府的收购方案而未出售的业权，便需回到市场解决。而7座受灾楼宇「内伤」严重，市场价值大减，目前亦没有任何有效的市场机制可以帮助受灾业主，业主须自行承担法律、保险赔偿上的风险和面对处理程序及时间上的不确定性。

就宏志阁而言，由于宏志阁仍然可供居住，政府必须尊重私有产权，除非宏志阁业主能达成高度共识，希望政府的方案也能涵盖宏志阁，否则政府难以作进一步介入。「解说专队」的成员会联络宏志阁业主，了解他们对出售业权的意向。如果过半业主表示期望政府的长远居住安排方案亦涵盖他们，政府可以与他们展开商讨。



