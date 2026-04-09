Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价急升︱政府推4招应对：商用车柴油每公升补贴$3、非私家车辆隧道费半价 为期两个月

社会
更新时间：20:12 2026-04-09 HKT
发布时间：20:12 2026-04-09 HKT

行政长官李家超今日（9日）主持特别会议，听取特区政府早前因应中东地区战事而成立的「跨部门监察燃油供应专责组」，汇报国际油价波动情况，对香港整体经济、贸易和不同行业的影响，以及政府所推行的工作和提出的建议。鉴于油价短期走势未明，专责组建议四项具针对性的临时措施，包括：

（一）商用车柴油每公升补贴$3

虽然近日国际原油价格稍为回落，但车用柴油牌价仍然高企，而且未来价格走势难测，对以使用柴油为主的商用车辆（包括货车、专营和非专营巴士、小巴等）及船只（包括渡轮、载客船、工作船和渔船）造成额外负担，对经济和民生影响大，因此专责组建议政府为每公升柴油提供三港元补贴，为期两个月，以支援以柴油为燃料的公用或商用车辆及船只和相关工业，减轻其营运成本，亦减低其加价压力。相关补贴措施预计需约十八亿港元。同时，环境及生态局会联同竞争事务委员会监察各燃油公司的定价，以确保燃油公司不会借机牟利。

至于大部分的士和公共小巴，它们主要使用石油气为燃料，而石油气的价格目前维持稳定。专责组会继续留意价格变动，再作评估。

（二）减免非私家车辆隧道费一半

政府会减免所有政府收费隧道除私家车和电单车外所有商用车辆（即包括货车、巴士、小巴和的士）隧道费50%，为期两个月，涉及少收约一亿六千万元费用。政府会著手与隧道费服务供应商调较收费系统以争取尽快实施减免。

（三）设「公共交通服务特别申请工作组」

专责组建议在其辖下设立「公共交通服务特别申请工作组」。工作组会与公共交通服务营办商保持沟通，因应营办商的整体营运环境和成本，在考虑市民的负担能力，同时维持公共交通服务的稳定与正常运作情况下，提速协助审批公共交通营办商灵活应对燃油成本上升的申请，包括考虑透过整合服务提升整体营运效率，引入节能措施及其他申请等。工作组组长为运输及物流局局长，副组长为环境及生态局局长，成员包括运输署署长和政府经济顾问。

（四）动态监察局势和油价变化 按实际情况动态调控措施

中东局势对香港整体经济的影响，很大程度取决于军事冲突会否持续、扩大或升级。专责组会继续动态评估，统筹政策局和部门，做好应对预案，并作前瞻性部署，亦会研究不同的纾缓油价上升举措。

行政长官接纳专责组的四项建议，指示尽快落实措施，同时继续监察事态变化和最新情况。相关补贴措施须经立法会财务委员会批准拨款。政府会联络立法会，以期财务委员会能尽早安排会议，让措施尽早落实。

专责组提五原则 包括须针对涉公共服务行业

专责组提议，政府在考虑支援措施时，须参考以下原则：

（一）原油价格波幅影响社会面广泛，在政府财政紧绌的情况下，应先针对受影响最严重并涉及公共服务的营运行业；

（二）营运行业的服务价格如属需接受政府审批的类别，应在现有审批机制内处理；

（三）私人自用车辆的使用，因涉个人决定及有替代选择，不列为首要考虑；

（四）由于战事难以预测，停战谈判正在进行，任何支援措施应属临时性和限期性，以免带来公共财政风险。

（五）有意见提出极受柴油价格影响营运成本的公共交通服务（包括专营和非专营巴士、小巴和渡轮），以至校巴和邨巴等，应视为首要考虑支援行业。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
6小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
5小时前
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
02:35
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
13小时前
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
23小时前
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
影视圈
2小时前
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
5小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
23小时前
DSE 2026︱中文科卷一白话文考葛亮《声音》 13年来首以本地作家作品出题
DSE 2026︱中文科卷一白话文考葛亮《声音》 13年来首以本地作家作品出题
教育新闻
7小时前
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
时事热话
9小时前