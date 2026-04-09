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油价飙升︱政府拟出招补贴特定行业 议员冀重点支援商用车 消息：财会明开紧急会议

社会
更新时间：18:21 2026-04-09 HKT
发布时间：18:21 2026-04-09 HKT

美伊双方宣布达成为期两周停火提议，国际油价下挫，惟本港油价仍高企。油价飙升影响本港海陆空运输业，航班燃油附加费上升、屯门邨巴、珀丽湾客运缩减和取消班次、有校巴拟加价、小巴拟缩班次，有货车司机及车队甚至出现经营困局。

据了解政府正研究推出措施，支援受油价急升影响的特定行业，例如运输业，但幅度、时限等细节有待敲定。消息指，立法会财务委员会计划于明日（10日）下午召开紧急会议，以应对油价高企对经济的冲击，其中一个主要讨论方向是考虑为运输业界推出补贴资助，以协助业界渡过难关。

多名立法会议员向《星岛头条》表示，有听闻相关会议安排，由于明天立法会全日有多个委员会举行会议，正协调会议时间，预计最快今晚公布。

何敬康盼精准、重点扶持商用车

立法会议员何敬康向《星岛头条》表示，相信政府短期内将推出援助业界措施，他期望会以「补贴部分百比」形式，让公共运输及商用车实报实销指定百分比的燃油费用，并设金额上限。至于「派油券」，他担心执行困难、行政费高等问题，认为商用车司机或营运商凭入油单据「claim钱（某个百分比）」较实际。

何敬康又指，在公帑有限下，希望政府应精准、重点扶持目前「最伤」的商用车，包括送货、校巴、的士、小巴等。他指，当燃油供应市场不健康情况下，政府可考虑作适当调控措施，仿内地出手管制油价升幅。

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