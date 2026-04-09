医管局病人资料外泄︱孙东：数字办已即时联络跟进 将落实加强保安措施

医管局九龙东医院联网逾5.6万名病人及少量员工资料，早前被人盗取并在暗网论坛发放，医管局上周经恒常监察系统发现事件及报警，并暂停承办商的系统维护工作。创新科技及工业局局长孙东表示，数字办已就今次事件即时联络医管局跟进，并会提供专业意见及技术支援，确保相关机构落实各项保安加强措施。

须定期审查系统使用者权限

孙东指，相关事件正在接受执法机构的进一步调查，不便披露更多信息，但总体而言，数字政策办公室一直透过多管齐下方式，致力提高政府内部，以及所管辖公营机构资讯科技系统的治安及管制。根据现行规定，各决策局及部门有责任确保其负责的政府及公共机构资讯系统，符合《政府资讯科技保安政策及指引》要求。

医管局九龙东医院联网逾5.6万名病人及少量员工资料，早前被人盗取并在暗网论坛发放。

孙东表示，特区政府曾提出《政府资讯科技保安政策及指引》，当中对于员工教育培训等方面有明确要求，如须定期审查和审核系统使用者权限，确保员工仅接受符合其目前角色的存取权限，同时在聘用和管理外判商时，制定相关保安管理程序，以「有需要知道」原则授予保安权限及因应风险程度采取多重认证等，以全方位维护政府系统和数据安全。

记者：曹露尹

摄影：何君健

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