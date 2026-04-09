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公屋｜房委会元朗南拟建4公屋项目 提供1.38万伙 料2032年起分阶段落成

社会
更新时间：15:16 2026-04-09 HKT
发布时间：15:16 2026-04-09 HKT

房委会拟于元朗南开展4个公屋项目，合共兴建17座住宅大楼，提供1.38万个住宅单位，将可容纳3.72万人。项目预计于2028年展开建屋工程，并于2032/33至2033/34年度分阶段落成。

房委会向元朗区议会提交文件，交代拟议于元朗南第2.1、2.3、2.4及2.5号地盘开展4个公营房屋发展计划。拟议公营房屋发展计划的总面积约9.68公顷，2.1号地盘位于榄口村附近、榄堤西路旁，地盘面积约2.75公顷；2.3、2.4及2.5号地盘则集中于山下村以东，至公庵路以西，地盘面积分别约2.65公顷、约2.97公顷，及约1.31公顷。4个项目合共会兴建17座住宅大楼，提供1.38万个住宅单位，可容纳3.72万人。

元朗南第2.1, 2.3, 2.4及2.5号地盘公营房屋发展计划位置图。元朗区议会文件
元朗南第2.1, 2.3, 2.4及2.5号地盘公营房屋发展计划位置图。元朗区议会文件
提供1.38万个住宅单位，将可容纳3.72万人。元朗区议会文件
提供1.38万个住宅单位，将可容纳3.72万人。元朗区议会文件
元朗南第2.1, 2.3, 2.4及2.5号地盘 ，公营房屋发展计划概念平面图。元朗区议会文件
元朗南第2.1, 2.3, 2.4及2.5号地盘 ，公营房屋发展计划概念平面图。元朗区议会文件

另外，土木工程拓展署现正全力推展元朗南新发展区第二期的工程，包括建造新道路、重建或扩阔邻近的现有道路，以及建造单车径和行人路，并按照原定计划陆续为有关公营房屋发展计划相关的工地平整及基础设施工程，进行招标工作及展开建造工程，以期按时提供已平整之土地予房委会。房委会预计于2028年展开建屋工程，并于2032/33至2033/34年度分阶段落成。

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