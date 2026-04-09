宏福苑大火假灾民呃逾2.5万元善款 厨师认洗黑钱囚11个月 罚$4500兼赔偿骗款

大埔宏福苑火灾夺去逾百人性命，有人涉嫌趁机冒充灾民骗取逾2.5万元善款，经警方调查后揭男厨师持有案中傀儡户口，处理约6.4万元不法款项，在警诫下承认透过Facebook买卖户口予不知名人士。他今早在西九龙裁判法院承认洗黑钱罪，主任裁判官苏文隆直斥洗黑钱罪行猖獗，尽管没有证据显示被告知道赃款与宏福苑大火有关，惟涉案金额不少，判处被告监禁11个月、罚款4500港元及赔偿约2.5万元予4名被骗的事主。

32岁被告湛树成，报称厨师，被控处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。他被控于2025年10月25日与2025年11月31日之间，首尾两日包括在内，在香港知道或有合理理由相信财产，即Alipay Financial Services（HK）Limited帐户内一笔共64,886.45港元的款项，其全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

案件编号：WKCC5544/2025

法庭记者：黄巧儿