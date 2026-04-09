JPEX案｜男顾问及女侍应涉洗黑钱逾2100万 各准以20万元保释至6月讯

虚拟资产交易平台JPEX涉诈骗案，警方至今拘捕80人，并检控网红林作及陈怡在内共26人。其中26岁男顾问及31岁女侍应涉洗黑钱共逾2100万元，被控共6项「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产」罪，两人早前提堂后还押，今于东区裁判法院作保释覆核，各准以20万元担保外出，期间不准离港及须每日去警署报到；其案件将于6月18日再讯。

涉案被告26岁公司顾问魏智文、及31岁侍应李婷婷，两人各自面对3项洗黑钱罪。控罪指，魏于2020年9月至2024年12月知道或有合理理由相信其众安银行、香港上海汇丰银行及理慧银行户口内共约613万元为可公诉罪行得益，而仍处理上述财产；李于2021年1月至2024年1月知道或有合理理由相信其恒生银行、众安银行及Mox Bank户口内共约1489万元为可公诉罪行得益，而仍处理上述财产。

2人今被再次带上庭作保释覆核，获裁判官高伟雄批准两人各以20万元保释，2人须交出所有旅游证件，保释期间不准离港及须每日去警署报到。

案件编号：ESCC770/2026

法庭记者：王仁昌