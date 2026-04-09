房屋署引入非接触式智慧门禁系统 梁文广强调非用作识别滥用公屋 更为方便住户出入

房屋署最近正式引入兼容「智方便 - 个人码」及「八达通」的非接触式智慧门禁系统，并于黄大仙东汇邨及元朗朗善邨试行。身兼立法会议员的房委会委员梁文广在电台节目表示，智能门禁系统可更方便住户出入，对其私隐更有保障，亦强调当局不是以此作为识别滥用公屋的住户。

他表示，市民只需要在智方便登记，之后便可使用二维码出入，又或预先登记八达通亦可，对于访客管理上，以往需要拿出身份证予保安员登记有风险，日后透过智方便登记可更保障个人私隐资料。

超过8成居民已登记料需有适应期

至于是否需要熟悉科技的住户才可用，他认为做法不太难，在大堂有房署同事协助登记一次，之后基本上都用到，且做法与过关使用个人码出入相似，而目前房署仍有保留密码系统，纵使住户忘记带电话仍可入内。他期望房署可于全港18区内不同屋邨多试，特别是有很多不同出入口的屋邨，相信见到的效果会更明显。

被问到居民是否适应使用新系统，他指从目前的登记数字看来是不错的，超过8成人都有登记，但相信要用一段时间才会适应，房署更要教育居民使用新系统的好处，例如密码流出去很容易有外人进出，保安系统会严密很多。

至于是否使用这个系统是否可识别滥用公屋，梁文广强调目前没有这个考虑，但长远是否要做，系统上是可以做到，但每年真正滥用公屋的人是极少数，不用这个系统去监察。

记者：郭咏欣

相关新闻：

房署公屋引入非接触式智慧门禁系统 用智方便、八达通即可出入 何永贤：研更多屋邨装新系统

