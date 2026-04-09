市建局减流标风险 贾炳达道项目地下停车场6层变2层｜新闻追击

市区车位供应不足令人头痛，市建局「衙前围道／贾炳达道」项目明年起逐步招标，项目的公众泊车位由360个大减54%至165个，可满足项目周边高峰时段欠缺44个车位的需要，但地库停车场部分由五至六层，缩减至两层，节省成本，以减低低价中标或流标风险。九龙城区议员林博表示，九龙城车位严重不足，但确保165个车位尽快供应亦重要，建议在地盘设临时车位，以及在启德建设智能停车场，纾解不足。

市建局「衙前围道／贾炳达道」项目预计明年起逐步展开主地盘发展的招标程序，料于2035 至2042年间分阶段落成。面对市况不景，市建局指，项目若按原核准图提供360个地下公众泊车位，主地盘则要开挖五至六层地库，计划将车位减少54% 至165个，令地库层数减至两层，降低建筑成本，以及缩短工期至少1年。

市建局「衙前围道／贾炳达道」项目车位减少54% 至165个。

九龙城区议员林博指，九龙城车位严重不足，在节日和盛事活动期间尤甚。

市建局为免「衙前围道／贾炳达道」项目流标，减少项目车位以节省成本。

市建局解释，近年物业市场环境转变，参考「启德道／沙浦道」项目的招标经验，发展商普遍对开挖多层地库的高成本项目投标意欲低，若维持五至六层地库的方案，或导致项目面临低价中标或流标的风险，影响市区更新步伐。

市建局去年委聘专业交通工程顾问更新区内交通需求分析，显示项目周边高峰时段的泊车位短缺降至 44 个，最新建议提供的165个车位足以应付。市建局又指，新建议下亦会兴建地下通道连接项目与港铁宋皇台站，形成全天候行人通道，便利市民往来新政府联用大楼、贾炳达道公园、港铁站及启德发展区。

九龙城区议员林博表示，九龙城车位严重不足，区内咪表和九龙城广场车位常告不足，近年因区内重建，不少食肆搬迁，市民驾车到九龙城用膳的情况有所减少，但在节日和有盛事活动的日子，九龙城仍有大量区外游人涌入，路上出现双行泊车和咪表排队等情况。

他认为，虽然项目车位减少，但确保165个车位尽快供应，避免流标，解决区内部分车位问题亦十分重要。他又建议，市建局可于工程期间，将地盘未施工的位置改为临时车位，政府亦应在启德或区内物色未规划用地兴建停车场，补回车位，或在启德兴建智能停车场。

市建局非执董兼立法会议员陈学锋表示，挖地库成本高，加上停车位的利润不如住宅和商业设施，需提供较多停车位的项目易令发展商却步，虽然市区车位有增加空间，但从商业角度，项目拖延或流标均是大家不想看见的结果。

他续指，港铁通车后，九龙城区交通状况改善，除提供车位外，政府亦可考虑改善周边交通配套，减低交通挤塞的情况。

记者 曾伟龙