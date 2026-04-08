油价︱邨巴缩班及船公司以巴士替代部分渡轮服务 运输署 : 已联络营办商跟进

近期油价急升，早前考虑减班的屯门邨巴ABC旅运在复活节长假后的首个工作日，以人手为由，今日( 8日 )取消了部分班次。运输署表示，已会见有关居民巴士服务营办商跟进事件。营办商解释因有司机临时缺勤而缩减班次，已承诺尽量安排足够人手提供有关路线的居民巴士服务。

运输署 : 已敦促营办商若调整服务 须先取得居民代表同意

署方已敦促营办商，任何按乘客需求而调整服务水平的计划，须先取得居民代表同意，并向运输署提交申请。 如接获有关申请，署方会尽快处理。运输署会继续密切监察营办商的服务。

珀丽湾客运取消部分渡轮服务改以巴士替代 运输署 : 已联络营办商

另外，珀丽湾客运即日起取消平日6班渡轮，改以巴士替代。公司在荃湾码头贴出告示，指受人手短缺影响，在审视及平衡服务使用量及需求后作出临时安排。运输署回应表示关注事件，已主动联络「马湾—中环」及「马湾—荃湾」持牌渡轮服务营办商了解，要求营办商检视人手安排，以在有需要时（特别是繁忙时段）作出灵活及迅速的调配，维持航班服务，尽量减少对乘客的影响。

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油价︱屯门邨巴ABC旅运假期后首日减班 有乘客指上班时段影响较大

运输署紧急事故交通协调中心会密切监察区内交通及公共运输服务情况，并督导各公共运输服务营办商按乘客需求加强服务。市民出行前应留意交通运输最新安排，提早计划行程，预留充足时间出行。

政府非常关注国际油价上涨对香港运输的影响，会继续密切留意局势发展，并致力确保公共运输服务维持正常。