宏福苑大火︱红十字会 : 临时开放「大埔．共建坊」 每户派$1500支援居民上楼搬运物品

大埔宏福苑居民本月20日起可获陆续安排上楼收拾物品，香港红十字会表示，会继续与居民同行，以「大埔．共建坊」为中心，提供全方位支援，成为居民休息及执拾物资温暖据点。

「大埔．共建坊」居民上楼期间开放 手推车、辅助行动器材可供借用

其中4月18日至5月6日期间，「大埔．共建坊」将短暂开放，开放时间为早上8时30分至晚上7时，期间会派发关爱包（消毒液、头灯、退热贴、毛巾及湿纸巾）、简单饮品小食，并提供手推车、辅助行动器材借用服务。另会提供急救服务及心理支援服务。

同时，香港红十字会计划于4月18至19日于「大埔．共建坊」举办分享会，为居民于上楼收拾前提供最全面的准备，当中包括情绪处理及心理支援、安全使用行动辅助器材、收拾物资小贴士，以及上楼收拾时的健康注意事项，详情稍后公布。

每户额外派发1,500 支援居民上楼收拾和搬运开支

香港红十字会亦将延续紧急及复原现金援助计划，向每户额外派发 $1,500，支援居民上楼收拾和搬运开支。

虽然香港红十字会的「大埔．共建坊」仍未完成装修，但仍希望透过该服务点陪伴宏福苑居民，为他们提供实质支援。而4月初至5月初，流动情绪支援站及流动健康教育站亦会继续出动服务，与社区同行！

为长期支援大埔受影响的居民迈向复元，香港红十字会于大埔广福道开设全新社区服务点，并正式命名为「大埔．共建坊」。