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油价︱国泰再调高货运燃油附加费 4月分两轮调整 单月加幅45% 新增中程航班类别　

社会
更新时间：18:50 2026-04-08 HKT
发布时间：18:50 2026-04-08 HKT

美伊双方宣布达成为期两周的停火提议，国际油价下挫，惟航空公司继续调高货运的燃料附加费。国泰航空在官网宣布，本月再分两轮调整货运燃油附加费，本月16日起更新增中程航班类别。由本月初价格与月底相比较，货运燃油附加费每公斤相差1.6港元至5.7港元，加幅介乎44%至46%。

国泰:  新增中程航班类别 实质收费较以往按长途计少

按照国泰宣布的货运燃料附加费，本月1至2日为短程航班为每公斤3.5港元，长途为每公斤12.9港元；本月3至15日加至短程航班每公斤4.5港元，长途加至16.3港元；至本月16日更加至短途每公斤5.1港元，长途加至18.6港元，另新增中途程航班燃料附加费，每公斤9.3港元。长程航班包括北美及南美、欧洲及西南太平洋、中东及非洲；中程航班包括南亚（包括印度/孟加拉/尼泊尔/斯里兰卡）；短程航班为亚洲其他航点。

国泰再调高本月货运燃料附加费。国泰官网
国泰再调高本月货运燃料附加费。国泰官网

国泰解释，中程航班包括南亚航点如印度、孟加拉等。这些航线以往归类为长途航线，一向都有收取燃油附加费，但以前由于没有中程航班此类别，所以这些航线是以长程航班计算。今次从长程航班分拆出中程航班此一类别，相对于跟随长程航班调整，其实较以往收费减少。增加中程航班此类别后，这些航线即由每公斤16.3港元减至每公斤9.3港元。

国泰等航空公司近月大幅调高货运燃料附加费，已引起货运业界不满，批评航企将额外燃油成本全数转嫁出去，甚至质疑航企从中谋利，主因去年燃油附加费自由化后，厘定费用的机制变得不透明，促请政府介入。

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