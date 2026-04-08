宏福苑听证会︱消防承办商董事认仅靠员工报告维修：我太忙 大律师斥「你听人讲，你同事又听人讲」

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（8日）举行第9场听证会。早前曾到场作供的「宏泰消防工程有限公司」董事及工程师钟杰文今再出庭，委员会代表大律师李澍桓质疑钟杰文，去年3月、10月、11月年检及维修时，都没有亲身到宏福苑，依靠员工告知情况。李澍桓问及，若作为消防装置承办商持牌人完全依赖员工汇报情况，是否属尽责表现，「全部都系依赖员工，发生咩事，你听人讲、你啲同事又听人讲，我问你作为持牌人士，呢种做法系咪尽责？」钟杰文承认「（做法）唔理想，可能我真系太忙，应该抽多啲时间。」

消防承办商董事认同消防设除牌制度

李澍桓随后进一步追问制度改革必要性，向钟杰文提问：「如日后消防设除牌制度，你是否认同？」钟杰文表示认同。钟杰文在李澍桓盘问下表示，天台消防缸放水工程没有需要关闭消防泵，因怕警钟误鸣，故换水缸时，实际上会关闭消防加压泵，害怕加压泵运作时会损坏，是惯常做法，但同意技术上没有必要关闭加压泵。

大火前消防承办商董事收物管水缸入水旧照 不收货却无追问

听证会上有一份郑芷盈与钟杰文的WhatsApp纪录。钟曾于去年10月28日问郑，消防水缸「入返水未」，称「无水完唔到工」。郑回应指「话已入返水」。

郑芷盈去年11月21日，即火灾前5日，亦在WhatsApp向钟杰文传送15张相片，称水缸已入水，但其实大部分照片是同年8月的旧照片，而当时水缸实际上没有水。钟回应指，看到相中日期，随即转发相片到宏泰的工作群组，直言「谂住叫人做」，但认为「以前啲相睇嚟都无用」。他承认相片不收货，惟无追问对方为何会发了之前的相片。

钟其后发现上水喉已拆，指「好多工程做紧」，曾问物管公司置邦是否有「除牌纸」及FS251，但无进一步询问置邦具体工程详情。李澍桓质疑钟杰文「唔系问返置邦咁样最直接咩？」钟杰文指「沟通有时候要双方」。 李随后指「沟通你都要你问咗人哋先答㗎嘛。」

宏福苑年检表未曾有消防处人员抽查

年检核对表方面，宏仁阁和宏志阁部分显示有问题，钟杰文称问过同事黄健华，对方称是「甩漏」，确认是两座都没有问题。他又指，年检表不用向消防处提交，但自行储存7年，供消防处抽查，但宏福苑的年检表未曾有消防处人员抽查，而按其公司经验，其他工程亦未有消防处抽查。

据钟杰文新提供的资料，宏福苑在去年3月年检后及10月换水喉工程之间，在4月亦有水喉需要修理。李澍桓展示一份「消防装置及设证书」，显示喉辘及消防栓系统问题，其中一座有上水喉管破损，表格显示天台水缸缺水，需要重新注水。

钟杰文指，电工黄健华到场看水缸，钟杰文则透过照片查看，发现上水喉管物料穿了，相信是自然破损。他否认年检未及仔细，指喉管物料爆开，没有先兆。他称，当时收到管理处通知漏水，担心缺水，凭经验评估需挂牌。

他又估计，上水泵当时关闭了，亦没有检查上水泵有否损坏，解释因水喉爆开的原因是行泵上水，故坏泵的机会很细。委员会主席陆启康追问原因，钟再解释，若泵坏掉便不可能有水上，那便不会「谷爆条喉」。

李展示相关工程的装置关闭通知书，钟指，消防处4月4日有查问情况，了解需要关闭甚么系统。而5月27日由其外判工人「阿强」到场维修，更换水喉，但没有开泵作测试。钟解释，因与置邦郑小姐议价时，对方提议由置邦上水，宏泰只负责换喉。事后他有问郑小姐交「满水」照片，因此确信水缸已满水。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：何君健

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