宏福苑听证会︱物管公司火灾前5日 向消防承办商展示照片指水缸「入返水」 惟用8月旧照片「顶档」︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（8日）举行第9场听证会，亦是第二轮听证会的首场。根据听证会时间表，今日有4人作供，包括宏泰消防工程有限公司水喉工唐庆麟、董事及工程师钟杰文、中华发展工程有限公司董事梁秉基。另外，消防处助理处长（牌照及审批）姜世明亦会到听证会作供，成为首名出席作供的政府官员。

就火灾时消防水缸缺水一事，宏泰消防工程有限公司水喉工唐庆麟作供时指出，去年10月执修工作期间要更换消防喉辘喷咀，其间须到天台关闭消防水缸水掣。他最初指水掣由另一工人蔡金龙关闭，被委员会代表大律师当场质问与向警方提交的书面证供有出入，其后他改口承认是自己关闭。

宏福苑听证会︱物管公司向宏泰展示8月旧照片 指水缸「入返水」

【11:58】听证会上有一份物管公司置邦兴业物业主任郑芷盈与钟杰文的WhatsApp纪录。钟曾于去年10月28日问郑，消防水缸「入返水未」，称「无水完唔到工」。郑回应指「话已入返水」。

郑芷盈去年11月21日，即火灾前5日，亦在WhatsApp向钟杰文传送15张相片，称水缸「已入水」，但其实大部分照片是同年8月的旧照片，而当时水缸实际上没有水。钟回应指看到相中日期，随即转发相片到宏泰的工作群组，直言「谂住叫人做」，但质疑「以前啲相睇嚟都无用。」但无追问对方为何会发了之前的相片。

钟其后发现上水喉已拆，指「好多工程做紧」，曾问物管公司置邦是否有「除牌纸」及FS251，但无进一步询问置邦具体工程详情。李澍桓质疑钟杰文「唔系问返置邦咁样最直接咩？」钟杰文指「沟通有时候要双方。」 李随后指：「沟通你都要你问咗人哋先答㗎嘛。」

宏泰消防董事指「太忙」 只依赖员工了解情况

【11:40】李澍桓质疑钟杰文，在2025年3月、10月、11月年检及维修时，都没有亲身到宏福苑，依靠员工告知情况。他问若作为消防装置承办商持牌人完全依赖员工汇报情况，是否属尽责表现，称「全部都系依赖员工发生咩事，你听人讲、你啲同事又听人讲，我问你作为持牌人士，呢种做法系咪尽责？」钟杰文承认「唔理想，可能我真系太忙，应该抽多啲时间。」李随后进一步追问制度改革的必要性，向钟杰文提问：「如日后消防设除牌制度，你是否认同？」钟杰文表示认同。

【11:30】第二次作供的宏泰消防工程有限公司董事及工程师钟杰文在代表委员会的大律师李澍桓盘问下表示，天台消防缸放水工程没有需要关闭消防泵，因怕警钟误鸣，故换水缸时，实际上会关闭消防加压泵，害怕加压泵运作时会损坏，是惯常做法，但同意技术上没有必要关闭加压泵。

年检核对表方面，宏仁阁和宏志阁部分显示有问题，钟杰文称问过同事黄健华，对方称是「甩漏」，确认是两座都没有问题。他又指，年检表不用向消防处提交，但自行储存七年，供消防处抽查，但宏福苑的年检表未曾有消防处人员抽查，而按其公司经验，其他工程亦未有消防处抽查。

据钟杰文新提供的资料，宏福苑在去年3月年检后及10月换水喉工程之间，在4月亦有水喉需要修理。李澍桓展示一份「消防装置及设证书」，显示喉辘及消防栓系统问题，其中一座有上水喉管破损，表格显示天台水缸缺水，需要重新注水。

钟杰文指，电工黄健华到场看水缸，钟杰文则透过照片查看，发现上水喉管物料穿了，相信是自然破损。他否认年检未及仔细，指喉管物料爆开，没有先兆。他称，当时收到管理处通知漏水，担心缺水，凭经验评估需挂牌。

他又估计，上水泵当时关闭了，亦没有检查上水泵有否损坏，解释因水喉爆开的原因是行泵上水，故坏泵的机会很细。委员会主席陆启康追问原因，钟再解释，若泵坏掉便不可能有水上，那便不会「谷爆条喉」。

李展示相关工程的装置关闭通知书，钟指，消防处4月4日有查问情况，了解需要关闭甚么系统。而5月27日由其外判工人「阿强」到场维修，更换水喉，但没有开泵作测试。钟解释，因与置邦郑小姐议价时，对方提议由置邦上水，宏泰只负责换喉。事后他有问郑小姐交「满水」照片，因此确信水缸已满水。

李质问该工程的报价单中提到消防系统放水及入水工程，涉及3000元，工程总额9000元，钟确认该3000元的工程最终没有做，因在管理处提议后，他亦减去500元工程费。

（前）宏泰消防工程董事钟杰文、（后）宏泰消防工程有限公司水喉工唐庆麟。

宏泰消防唐庆麟：去年10月已发现水缸无水 承认无向物管跟进「挂牌」事宜

【11:05】唐庆麟在代表置邦的资深大律师许伟强盘问下确认，10月16日与置邦兴业有限公司工程主任林文欣对话中，提到有水缸工程进行，故要放走消防水缸的水，但唐没有跟进，亦没有跟进「挂牌」事宜，而其老板钟杰文亦没有指示就水缸事件跟进，或要他就挂牌向管理公司查询。

代表政府的资深大律师孙靖干提出唐庆麟的两份证词及其老板钟杰文的一份证词中，均没有提及唐庆麟向林文欣问及「挂牌」的情况，质疑为何两人没有提及。唐庆麟称，落口供时没有提到，故忘了提起。

【10:46】唐庆麟续指，当时亦向宏泰消防董事钟杰文交代有关情况，当时钟要求唐询问林文欣是否已「挂牌」，即是否取得「消防装置关闭通知书」（SDN）。他指林回应称已挂牌。

李澍桓随后展示多张消防水缸照片，其中一张为2025年11月13日的宏仁阁天台消防水缸照片。唐庆麟在会上直言「消防水缸墙身无可能咁干净、太白了」 ，又指自己在去年10月16日上楼观察时，水缸已铺砖。

唐庆麟指水缸水掣另一工人关闭 被当场踢爆即改口：系我闩嘅

【10:38】唐庆麟续作供指，去年10月16日及17日进行更换部件期间，五座消防水缸均完全无水。他称曾透过管理处转达情况予置邦工程主任林文欣，林文欣回应称「消防水缸正进行执修，所以无水」。唐庆麟表示，自己听后并无再追问详情。

唐庆麟续指，10月17日他前往其余五座重新打开闸掣、更换部件及进行测试。但他承认仅在10月16日查看过其中三座水缸状况，其余五座并无亲自上楼核实是否有水，亦无再向管理处查询无水原因。

代表委员会的大律师李澍桓问及为何在明知水缸无水的情况下，仍要指示蔡金龙重开供水掣？唐庆麟解释称「因为闩咗，稳阵起见，就要开返，系我地工序来。」

【10:20】宏泰消防工程有限公司水喉工唐庆麟表示，自己于2015年加入公司，并从2016年开始已参与宏福苑消防装备的维修工作。他指自己在去年10月在宏福苑消防年检后，与另外两名员工到场执修，更换消防喉辘喷咀，其间须到天台关闭消防水缸水掣。

他作供时称，宏福苑宏仁阁、宏道阁、宏新阁的消防水缸水掣由另一工人蔡金龙关闭。委员会代表大律师李澍桓指，唐庆麟去年底向警方提交的书面证供提及，由他本人关水掣，唐其后立即改称「系我闩水掣嘅。」

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：何健勇