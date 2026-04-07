屯门邨巴ABC旅游「照常」减班次 解释称「同事未出院」 网民：讲都无人信

在屯门经营4条邨巴路线的「ABC旅运」早前表示，因油价上升拟削减班次，又指若无法解决，或考虑停驶全部路线。惟昨日（6日）最新消息称，减少班次的决定未经运输署批准，所有班次要维持正常。ABC旅运今晚（7日）在社交平台交代情况，指原计划明早（8日）班次正常，但由于「同事未出院、外游赶不回港」等原因，「NR711」路线需作临时改动，包括两班变一班，以及停驶一个时间段的班次。

暂停一班次 部分路线改中巴行驶

ABC旅运表示，「NR711」7时40分及7时50分班次，改为7时45分；「NR711」8时10分的班次暂停，强调以上临时改动只是一天。另外，「NR711」7时10分、8时35分的班次，及「NR720」7时正、8时35分的班次，将会改为使用28座中巴行驶。

不少网民在帖文留言表示「调整还调整，唔好搅到日日唔同，玩死d（啲）客」；另有网民希望可以先减少班次和加价，以维持营运，「宁愿你加价都唔好唔做」；亦有留言对ABC旅运感到不满，称「冇心做就执左（咗）佢，你啲cut班原因讲都冇人信」、「执咗佢咪算啰」、「呢间公司好X多问题，每次有问题就揾啲客开刀」。

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在屯门经营4条邨巴路线的「ABC旅运」早前表示，因油价格上升需削减班次。

运输署：仍未接获调整班次申请

运输署回复查询时表示，对事件表示关注，署方至今未接获该营办商申请调整服务班次或收费，现已主动联络该居民巴士服务营办商了解，得悉营办商正与居民代表讨论调整服务详情，并会于取得居民代表同意后向运输署提交申请。如接获有关申请，署方会尽快处理，会密切监察营办商服务。

针对明日更改班次情况，运输署表示，已提醒营办商如有司机因事或身体不适而临时缺勤，特别是居民上班和上学的上午繁忙时段，营办商须尽快安排后备人手提供服务，以尽量减少对乘客的影响并及时疏导候车乘客。

4月8日开车时刻表

NR711 兆麟苑→上环/中环/湾仔/铜锣湾

06:50｜07:10｜07:30｜07:45｜08:00｜08:20｜08:35

NR720 兆麟苑→长沙湾/旺角/油麻地/尖沙咀/红磡

07:00｜07:35｜07:55｜08:15｜08:35

NR707 大兴花园→长沙湾/旺角/油麻地/尖沙咀/红磡

07:40

NR79 置乐花园→长沙湾/旺角/油麻地/尖沙咀/红磡

07:40

路线收费速查

NR711 $24｜NR720 $18｜NR707 $19｜NR79 $20