宏福苑听证会︱4名证人周三作供 包括消防处助理处长姜世明
更新时间：18:51 2026-04-07 HKT
发布时间：18:51 2026-04-07 HKT
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大埔宏福苑火灾独立委员会，明日（8日）举行第7场听证会，根据听证会时间表，明日将有4人作供，包括消防处助理处长（牌照及审批）姜世明、宏福苑注册消防装置承办商中华发展工程有限公司董事梁秉基、宏泰消防工程有限公司水喉工唐庆麟，以及早前曾出席作供的宏泰董事及工程师钟杰文。
消防处与物管说法不一
翻查资料，物管员工罗国瑞的陈述书认为，消防系统失灵起因或为「水缸没有水，而加压泵继续运作」。然而，将于明日作供的消防处助理处长姜世明，其证人陈述书则指出，问题根源在于消防泵总掣被关闭。他强调，即使进行水管维修，正确做法亦仅需关闭个别水泵开关，毋须关闭总电掣，系统仍可维持运作。
另外，委员会代表资深大律师杜淦堃亦曾指，「中华发展」董事梁秉基及另一位董事在陈述书中承认存在严重疏失，包括受「宏业」所托，向消防处申请暂停消防系统，但从未亲自到场评估风险或监督，仅负责递交文件。
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