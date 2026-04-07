回港高峰︱西九高铁站现人潮 市民呻回程直达票难抢 赞内地消费平好过出国
更新时间：17:36 2026-04-07 HKT
发布时间：17:36 2026-04-07 HKT
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复活节及清明节长假期最后一日，大批北上港人返港，西九龙高铁站人头涌涌，站内不时有广播提醒的士站人流众多，建议乘客改乘其他交通工具。有市民趁假期回乡扫墓，指内地人流尚算适中，但回港高铁票难抢，无法买到直达香港的车票，最终需到广州转车；亦有市民北上旅行，认为内地消费较海外便宜，数日行程只需几千元，且高铁十分方便。
市民返茂名祭祖4日花约$5000 叹高铁票难抢
市民潘小姐一家四口趁假期回乡下茂名拜山扫墓。她表示，内地人流尚算适中，今日返港人流较多，估计一家人4日行程总花费约四五千元。被问到为何不考虑去海外旅游，她解释因小朋友与大人假期时间不同，回乡祭祖最为合适，且小朋友翌日便要返学。
潘小姐坦言抢高铁票很难：「好难买，要提前15日抢飞，回程买唔到直达香港嘅车票，要喺广州转车。」
港人北上探亲扫墓兼短途游 赞内地消费低
回福建探亲5日4夜的吴先生表示，因稍后需要实习，假期时间有限，故未有考虑到海外旅行。他指内地假期与香港略有不同，人流比农历新年少，回港过关及搭车过程顺利。不过他同样表示抢票困难，无法买到直达车票，需要先前往深圳北站再转车回港。
除了探亲扫墓，亦有市民选择北上短途旅游。冯先生陪同亲戚到访张家界，大赞当地景色优美，人流亦不算多。他直言虽然车票很难买，「抢咗好耐先买到」，但相比去海外旅行，内地旅游「平好多」，今次只花费数千元，且高铁接驳便利。
张小姐则带小朋友前往佛山游玩3日2夜。她指小朋友想到当地的游乐园游玩，且内地消费较低，「好抵玩」。她表示由于上周日下午才出发，成功避开高峰人潮，购票过程亦相对顺利。
记者：蔡思宇
摄影：吴艳玲
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