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回港高峰︱深圳湾口岸未见「打蛇饼」 市民有序通关需时仅10多分钟

社会
更新时间：17:55 2026-04-07 HKT
发布时间：17:55 2026-04-07 HKT

一连5日的复活节及清明节长假期今日（7日）结束，不少港人北上扫墓探亲，或是短途旅游，各个陆路口岸迎来回港人潮高峰。《星岛头条》记者下午到深圳湾口岸观察，抵港人流不断，但未算拥挤；大批警员在场维持秩序，加设铁马作分流。不少市民指过关流程顺畅，约10多分钟便完成过关及安检。

下午4时，抵港大堂人头涌涌，警方在现场实施人流管制，不少一家大细拖着大包小包行李抵港，并有序从通道排队，按指示前往乘坐巴士或旅游巴；其间亦有人趁警方人流管制前「冲闸」，引起争执。

港人长假北上扫墓兼旅游

从东莞探亲回港的陈女士表示，趁长假期一家五口前往乡下扫墓兼探亲，「在香港拜完返内地拜」，合共花费2,000多元。她称，昨日亦有安排行程，故在最后一日才返港，过关时人流虽多，但整体秩序尚算畅顺，等候时间约10分钟左右，「若单人过关更快，但因同行人数较多，稍为耽误时间」。

与友人到惠州度假的王女士表示，正好遇上长假期便带同两个女儿北上旅游，四天三夜花费约7,000元，「主要去浸温泉，玩了过山车」，虽然每个景点「都非常多人」，但整体旅程愉快。她称，由于女儿明天要上学，故选择玩到最后一刻，假期最后一天才回港。她又称相比起预期，过关情况算顺畅，「都系几分钟（过关）。」

飞成都直航早售罄 港人须深圳起飞

港人林先生与家人到四川成都旅游一星期，连同机票每人花费约6至7千元。他称，长假期外游人数众多，虽然已经提早约两个月订购机票，但发现从香港出发的航班一早爆满，最终只能选择由深圳宝安机场出发，机票价钱亦较香港便宜。他又指，返港时过关人流很多，但仍可接受，整体过程大致畅顺，反而「刷脸」通关较多人排队，故选择人工安检。

从江门探亲返港的黄先生表示，对比离境当日正值北上高峰，过关人流十分拥挤，需时近5小时，不过今日在假期最后一日返港时，情况已明显改善，「人多系人多，但（人流管制）安排都好顺畅，逐渐都有开啲关口，开啲闸」，安检及过关仅需10至20分钟便完成。他坦言，休息到最后一刻才返港，主要因为翌日需返工。

学生张小姐与家人到深圳探亲，行程主要与家人共度假期，并未安排长途行程。她表示，「唔想咁快返，玩到最后一刻先返嚟」，明天便要上学。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦

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