Netflix香港加价︱4K方案加10元至118元 额外成员附加费亦上调

美国串流平台Netflix上月宣布加价，香港用户近日陆续收到加价通知，额外成员附加费亦有上调。有Netflix用户接获电邮，指「费用即将更新」，下月起其月费将调整为149港元，当中包括「高级方案」费用118元，以及额外成员收费31元；对比目前费用136元，即套餐108元、额外成员28元，实际加幅约9.6%。

加价幅度由约6.8%至11.4%不等

Netflix目前设有3种收费计划，以配合不同用户需要，今次加价幅度由约6.8%至11.4%不等。据Netflix香港网站显示，支援4部装置同时收看的高级4K套餐，月费变为118元，相较之前的每月108元加价10元，升幅约9.3%；1080p标准方案价格由88元上调10元至98元，升幅约为11.4%；基本720p方案则由73元增至78元，贵5元，加幅6.8%，亦是今次加价幅度最低的方案。

翻查资料，Netflix对上一次加价是2024年，当时月费升幅由12.8%至16%不等，基本方案收费由最平63元加至73元；标准方案收费由78元加至88元；高级方案则由93元涨至108元，订阅费首次突破百元。与此相比，今次加价幅度相对较低。

意大利法院裁定Netflix加价条款不公 须降价及退款

Netflix近年在海外多次加价，引起消费者不满。意大利法院于4月1日裁定，Netflix自2017年起四度加价的合约条款属不公平条款，违反当地《消费者法典》及欧盟第 93/13/EEC号指令，责令其将订阅费降回2015年推出市场时的原始水平，并须向超过540万名现有订阅用户及众多前用户退款。

根据裁决，Netflix须将Premium计划降至每月11.99欧元（约102港元）、Standard计划降至9.99欧元（约85港元），并在裁决颁布后90日内透过多渠道通知用户退款权利，否则每日罚款700欧元（约5,936港元）。若用户自2017年起持续订阅Premium计划，最多可获500欧元（约4,240港元）。

意大利裁决并非单一事件。德国消费者组织亦向Netflix提出平行诉讼，柏林及科隆法院先后裁定Netflix的加价条款在德国合约法下无效；西班牙消费者组织亦正推进类似法律工作。上述3宗诉讼均基于同一条欧盟指令为法律基础。若德国案件最终亦以Netflix败诉告终，涉及赔偿的用户规模将远超意大利。