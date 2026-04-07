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回港高峰︱港珠澳大桥珠海口岸往香港极繁忙 通关车龙逾500米、候检至少40分钟

社会
更新时间：16:19 2026-04-07 HKT
发布时间：16:19 2026-04-07 HKT

一连五日的「复活及清明节长假期」，今日（7日）是回港入境高峰。大批港车北上市民经港珠澳大桥回港，根据「港珠澳大桥珠海口岸」网站，下午4时为「极度高峰」时段，小客车从检查点起，须排队超过500米、候检时长至少40分钟。

运输署吁预留充裕交通时间 轮候时保持忍让

运输署发特别交通消息，指港珠澳大桥珠海口岸（往香港方向）的车辆通关广场现时非常繁忙，计划驾驶私家车经大桥返港的市民请妥善规划行程，预留充裕交通时间，同时在轮候时保持忍让。市民可于开始行程前透过「港珠澳大桥珠海口岸」或「珠海发布」微信公众号内的「大桥口岸实时通关」服务(或前往https://traffic-info.gzazhka.com:5015/#/)，查询大桥珠海口岸的车辆实时通关情况。

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