油价︱「红油」价格升1.5倍 逾千渔船提早进入休渔期 政府提早接受特别贷款申请 

国际油价因中东紧张局势急升，本港不少行业逐渐因经营成本上涨而受影响，《星岛》追查率先发现，不少渔民不堪油价成本较战前大增1.5倍，「计唔掂数」索性提前进入休渔期，逾千远洋船暂停出海，近岸作业的渔船即使仍有出海，每程油费亦增加逾200元，占平均渔获逾一成，利润空间大减，纷纷叫苦连天。

逾千艘远洋船仅「十只八只」出海

现时渔船使用俗称「红油」的工业用柴油，油价是渔船出海的重要成本。香港渔民近岸作业协会主席黎带喜表示，油价自美伊开战前的每桶（200公升）900元，升至现时的每桶2500至2600元，升幅约1.5倍，令渔业大受打击。

他表示，细渔船计每日耗油600公升，即约7500元，大渔船每日耗油约1600公升，即约2万元，加上每次出海需聘用7、8名工人，合计劳工成本为每天1万多元，已超出渔获得益，故此「计唔掂数」，而且在油价未升前已入的「红油」陆续于上月中用完，为免出一次海、蚀一次钱，索性提早进入原为5月1日至8月中的休渔期。他补充，现时全港有逾千艘远洋船，现时有出海的只有「十只、八只」。

近岸捕鱼方面，黎带喜称暂时仍可以出海，如以每次出海约4小时计，油费约400元，较以前增加逾200元，而渔获收入平均得2000元，即油费增加的额外成本占渔获逾一成。他又指，一些使用电油的快艇仍出海捕鱼，多属「个体户」，燃油成本便低一些。他又称，近岸捕鱼暂时不会停止，「再不出去，连这些（收入）都没有」。

政府提早接受休渔期贷款申请

高油价令远洋渔船「停摆」，渔农界立法会议员陈博智表示，经他与政府磋商后，本月初获政府回复，可因时制宜提早接受今年的休渔期特别贷款申请；广东省港澳流动渔民协会和内地6个市的渔会亦同意向香港渔民作出会费的适度减免，共渡时艰。他称，目前正与各本地渔会协调，希望帮助他们申请休渔期贷款。

陈博智指出，高油价令渔民十分辛苦，大船在农历年前入的油已经耗尽，无奈下只能提早踏入休渔期，故此政府今次从善如流提供协助。他又指，捕捞行业「看天食饭」，不希望将高鱼价转嫁消费者，事实上亦不可能将鱼价提高两、三倍。

黎带喜表示，休渔期贷款对远洋船帮助较大，金额可达数十万元，近岸船则只有约数万元，「借了钱又要还」，故在怕麻烦心理下，近岸船的组织较少申请。他又期望政府和立法会监管油价，打击「加快减慢」，「控制不要起得这么快，（加价时）批油未来到货就已经加价，减价时就说批油未卖完……一日都未够，就即刻起价」。

翻查2020年资料，港府自1999年起设立的鱼类统营处贷款基金，向受休渔期影响的渔民提供低息贷款，协助受影响船东渡过休渔期、维修和保养船只，以及购买燃油，以便在休渔期过后恢复作业。在休渔期于2017年延长实施时间，加上作业环境转差后，每艘船的最高贷款额提高至30 万元。

洗衣业「洗一件蚀两件」 邨巴「开一班蚀一班」

除了捕渔业，以「红油」推动锅炉产生蒸气的洗衣服务业亦首当其冲，香港洗衣服务业联会会董江远龙昨日(6日)在电台节目表示，「红油」价格在2月底是每公升约6元，及至3月底翻倍至12元，本月初更升至17.5元，加幅超过1.9倍。他形容，现时业界是「洗一件、蚀两件」，部分厂房已暂停接收新订单，并冻结人手，更有雇主要自掏腰包维持运作。由于燃料成本占洗衣厂总成本的比例由原本一至两成急升至近五成至六成，其余营运成本如物流、胶袋、衣架及洗衣物料等均是石油副产品，故此均有所增加，以一间每月用10万公升「红油」的中小型厂房计算，便增加115万元额外成本，形容价钱不合理及无法接受。

同样受冲击的还有运输业，在屯门经营四条邨巴路线的「ABC旅运」周日(5日)宣布，因燃油成本大增，即日起暂时减少部分班次，主要为人流较少的时段。公司指，柴油价格由2月底至4月初已翻倍，每接送一名乘客，每月成本增加逾5元，「开一班，蚀一班」，形容每程如「倒钱落海」。惟公司昨晚指，减班未经运输署批准，故所有班次维持正常，「油价继续升，我哋继续蚀」。

经营屯明邨巴的「ABC旅运」周日(5日)宣布，因燃油成本大增，即日起暂时减少部分班次，其后指减班未经运输署批准，故所有班次维持正常，慨叹「油价继续升，我哋继续蚀」。 ABC Bus FB图片

燃油、石油副产品成本上升 议员：下半年或现通胀

进出口界立法会议员钟奇峰表示，车用柴油对运输物流业影响最大，「红油」则打击工业生产，其中洗衣业打击最大，因香港有很多洗衣公司，在合约期间不能将成本转嫁，只好自行承担。他续指，建造业使用的掘泥机和拖头等大型机械设备均以「红油」推动，成本占比一至两成，将推高本港整体建筑成本，而很多冶金冶炼设备都使用工业柴油，例如铜铁铝、重金属的提炼、制作不锈钢，故对整个供应链影响巨大。

他又指，除燃油外，石油副产品的成本亦会上升，若油价持续高企，将导致燃料和原料双高，导致全球通胀。他举例，塑胶成本已上升三、四成，现时由厂家承担，但签新订单时便会加价。他担心油价若未能于5、6月前复常，今年下半年有关通胀将会传导至消费者。

记者：曾伟龙、何姵妤

